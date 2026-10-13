Symbotic recule après le rachat de la société allemande d'automatisation cellumation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** L'action de la société de robotique IA Symbotic SYM.O recule de plus de 1 % à 40,36 dollars en pré-ouverture

** La société annonce l'acquisition de cellumation, une entreprise d'automatisation basée en Allemagne

** SYM précise que le “celluveyor” breveté par cellumation, une surface composée de cellules hexagonales contrôlées individuellement qui trie les objets tout en les déplaçant, devrait, selon la société, remplacer les convoyeurs classiques dans ses cellules robotiques de nouvelle génération

** Elle précise que cette acquisition renforcera sa présence en Europe

** SYM précise que cellumation continuera à exercer ses activités sous son propre nom, en vendant ses produits à ses clients et à d’autres intégrateurs; les fondateurs resteront en poste et dirigeront les opérations

** Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées

** Sur 18 sociétés de courtage, 10 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 5 “conserver” et 3 “vendre”; objectif de cours médian: 64,39 $ – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a reculé d'environ 31,5 % depuis le début de l'année