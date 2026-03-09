 Aller au contenu principal
Syensqo décroche un contrat pluriannuel avec Boeing
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 10:16

Le groupe belge de chimie avancée va continuer à fournir des matériaux composites et adhésifs destinés aux programmes civils et militaires de l'avionneur américain.

Syensqo annonce avoir obtenu un nouveau contrat pluriannuel avec Boeing pour la fourniture de solutions avancées de matériaux destinées aux programmes commerciaux et de défense du constructeur. L'accord couvre notamment des applications dans les structures primaires et secondaires des avions, les intérieurs et les surfaces.

L'aéronautique constitue le premier marché final du groupe, représentant environ 20% de ses ventes nettes, et demeure un moteur clé de l'innovation et de la croissance de Syensqo.

La société fournit un large portefeuille de matériaux légers, incluant des composites avancés et des adhésifs structurels, visant à améliorer la performance des appareils tout en réduisant les émissions.

"Il est un honneur de poursuivre notre partenariat avec Boeing et de fournir des matériaux avancés à partir de notre réseau industriel mondial", déclare Rodrigo Elizondo, président de Syensqo Composite Materials, soulignant que l'aéronautique constitue une priorité stratégique pour le groupe.

