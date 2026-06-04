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Sword Group | Contrat stratégique avec eu-LISA
information fournie par Boursorama CP 04/06/2026 à 07:31

Sword Group | Un consortium dirigé par le Groupe sélectionné par eu-LISA
Sword, leader sur un contrat de 93 millions d’euros lié au système européen de gestion des entrées et sorties

Sword Services Greece, à la tête d’un consortium réunissant Netcompany et Sopra Steria, a été classé premier dans le cadre d’un appel d’offres d’eu-LISA et s’est vu attribuer un contrat portant sur le développement et la maintenance du système européen de gestion des entrées et sorties (EES). D’une durée de quatre ans, ce contrat-cadre représente un montant estimé à 93 millions d’euros.

« Le classement en première position dans cette compétition stratégique constitue une reconnaissance forte de l’expertise et de l’engagement de nos équipes au service d’eu-LISA et des institutions européennes. Aux côtés de nos partenaires, nous sommes fiers de contribuer à des systèmes essentiels au renforcement de la sécurité et des capacités numériques de l’Europe ».

Agenda
23/07/26 : Publication du chiffre d’affaires du 2ème Trimestre 2026
10/09/26 : Réunion SFAF | Résultats du 1er semestre 2026 à Lyon & en visioconférence

A propos de Sword Group
Sword, c’est 3 600+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.
Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.
Sword optimise vos processus et valorise vos données.

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