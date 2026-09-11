Sword Group : Bien orienté pour poursuivre sa trajectoire

Publication du RS S1 2026
Sword Group a publié hier ses résultats pour le compte du premier semestre 2026. En juillet, la société avait déjà dévoilé un chiffre d’affaires de 187,6 M€, en croissance organique de +12,6% ainsi qu’une marge d’EBITDA de 12,0%, en ligne avec sa guidance. Au S1 2026, Sword Group a également enregistré un EBIT de 17,2 M€ (+3,2% YoY) traduisant une marge de 9,2%, en baisse de -30bps vs EBIT S1 2025. En bas de P&L, le résultat net a connu une progression significative de +26,9% à 11,2 M€.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +55% par rapport au cours de clôture du 10/09/2026.
Nous continuons d’estimer que la valorisation du titre est trop basse: Sword se paie 10,2x le PER FY1 contre une médiane à 12,4x pour ses comparables et ce malgré une croissance organique à deux chiffres, largement supérieure aux peers et une marge d’EBITDA en ligne avec ces derniers. Cela correspond donc à une décote de presque -20% malgré de meilleurs fondamentaux et une avance significative sur les opportunités liées à l’intelligence artificielle.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer