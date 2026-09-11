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Sword Group : Bien orienté pour poursuivre sa trajectoire
information fournie par EuroLand Corporate 11/09/2026 à 11:58
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Publication du RS S1 2026


Sword Group a publié hier ses résultats pour le compte du premier semestre 2026. En juillet, la société avait déjà dévoilé un chiffre d’affaires de 187,6 M€, en croissance organique de +12,6% ainsi qu’une marge d’EBITDA de 12,0%, en ligne avec sa guidance. Au S1 2026, Sword Group a également enregistré un EBIT de 17,2 M€ (+3,2% YoY) traduisant une marge de 9,2%, en baisse de -30bps vs EBIT S1 2025. En bas de P&L, le résultat net a connu une progression significative de +26,9% à 11,2 M€.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 45,0€ traduisant un upside de +55% par rapport au cours de clôture du 10/09/2026.


Nous continuons d’estimer que la valorisation du titre est trop basse: Sword se paie 10,2x le PER FY1 contre une médiane à 12,4x pour ses comparables et ce malgré une croissance organique à deux chiffres, largement supérieure aux peers et une marge d’EBITDA en ligne avec ces derniers. Cela correspond donc à une décote de presque -20% malgré de meilleurs fondamentaux et une avance significative sur les opportunités liées à l’intelligence artificielle.

Valeurs associées

SWORD GROUP
29,3000 EUR Euronext Paris +1,38%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 11:58:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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