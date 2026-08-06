Swiss Re voit son bénéfice grimper de 9% face au faible niveau de catastrophes naturelles au 1S

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant suisse de la réassurance Swiss Re a publié jeudi un bénéfice net meilleur qu'attendu pour le premier semestre alors que les frais de dédommagements pour les grosses catastrophes naturelles sont restées faibles sur la première moitié de l'année.

Pour la période allant de janvier à juin, le groupe - qui fait office d'assureur pour les assureurs - a dégagé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros), en hausse de 9% par rapport au premier semestre 2025, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 2,7 milliards de dollars.

Le groupe s'est dit "en bonne voie" d'atteindre ses objectifs financiers pour 2026, même si "nous restons vigilants à l'approche du pic de la saison des ouragans", a déclaré son directeur général, Andreas Berger, cité dans le communiqué.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe vise un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars.

Durant le premier semestre, sa division de réassurance dommages a dégagé à elle seule un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, en hausse de 18%, les frais de dédommagements pour les grosses catastrophes naturelles se limitant à 169 millions de dollars durant le semestre, dus principalement à la tempête Kristin en janvier au Portugal.

Sa division de solutions aux entreprises a de son côté dégagé un bénéfice net de 490 millions de dollars, en hausse de 14% par rapport à la même période un an plus tôt. Les frais de dédommagements pour les grosses catastrophes naturelles se sont montés à 31 millions de dollars dans cette division, le groupe citant la tempête Fern en janvier aux Etats-Unis, puis les tornades au Texas en avril parmi les événements marquants.

En 2025, les frais pour les catastrophes naturelles avaient été moindres que l’année précédente, mais l'année avait toutefois débuté par les coûteux incendies de Los Angeles.