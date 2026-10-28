Swiss Life dans le vert, des propos favorables d'un broker en soutien

(Zonebourse.com) - À contre-courant de la tendance à Zurich (-0,3% pour le SMI), Swiss Life gagne 1,1%, à 953 CHF, sur fond de propos favorables de Berenberg, qui réitère sa recommandation "achat" sur le titre de la compagnie d'assurance helvétique, avec un objectif de cours relevé de 1 073 à 1 125 CHF.
Le broker allemand estime que le récent rebond de l'action Swiss Life s'explique en partie par la recherche, de la part des investisseurs, de compagnies d'assurance potentiellement moins exposées aux risques liés à l'IA et à l'inflation. "Si Swiss Re a enregistré le rebond le plus marqué, les assureurs directs ont également connu une solide reprise", souligne-t-il.
"Swiss Life bénéficie de perspectives favorables pour le 3e trimestre 2026 et d'une valorisation qui, une fois ajustée pour tenir compte de la solidité de ses activités génératrices de commissions récurrentes, nous semble peu exigeante", juge Berenberg, qui relève légèrement son objectif de cours afin de refléter l'amélioration des perspectives.
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