Swiss Life: a placé avec succès une obligation hybride de 250 millions de CHF
Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs sur le marché du franc suisse.
Le produit net des obligations sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris un éventuel refinancement futur de la dette précise le groupe.
