 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 877,01
+1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Swiss Life: a placé avec succès une obligation hybride de 250 millions de CHF
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 13:40

Swiss Life a placé avec succès une obligation hybride de 250 millions de CHF avec une échéance finale en 2045, remboursable pour la première fois en septembre 2035 (coupon jusqu'à la première date de remboursement : 1,9275 %).

Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs sur le marché du franc suisse.

Le produit net des obligations sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris un éventuel refinancement futur de la dette précise le groupe.

Valeurs associées

SWISS LIFE HLDG
819,800 CHF Swiss EBS Stocks -0,12%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank