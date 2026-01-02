Droits de douane : Donald Trump reporte à 2027 la hausse des taxes sur l'ameublement

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 11 décembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

"Des négociations productives en cours" ont motivé la décision du président américain, selon un communiqué publié le 31 décembre avant minuit.

Les taxes douanières de 30% sur certains meubles tapissés et 50% sur les aménagements de cuisine ont été repoussées à janvier 2027.

"En raison des négociations productives en cours concernant les importations de biens en bois, le président retarde l’augmentation des droits de douane pour permettre d’autres négociations avec d’autres pays", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué annonçant la décision, dans la soirée du mercredi 31 décembre.

Donald Trump avait imposé en octobre de nouvelles taxes sectorielles de 10% sur le bois de construction importé et de 25% sur les meubles et les aménagements de cuisine pour protéger, selon lui, la capacité industrielle aux Etats-Unis.

Le Vietnam lourdement impacté

Le Vietnam est la principale victime des droits de douane sur l'ameublement, le secteur représentant près de 10% de ses exportations vers les Etats-Unis, estime Stephen Brown, de Capital Economics auprès de l' AFP .

Donald Trump a fait des droits de douane une pierre angulaire de sa politique commerciale, mais aussi de sa diplomatie.

Il les utilise autant pour rééquilibrer, selon lui, les échanges commerciaux des Etats-Unis avec le reste du monde que pour forcer ses voisins, le Canada et le Mexique, à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue transfrontalier et les flux migratoires illégaux.

Mais la Cour suprême américaine examine la légalité de certaines de ces mesures et doit rendre sa décision prochainement.