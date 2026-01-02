 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Droits de douane : Donald Trump reporte à 2027 la hausse des taxes sur l'ameublement
information fournie par Boursorama avec Media Services 02/01/2026 à 08:37

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 11 décembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 11 décembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

"Des négociations productives en cours" ont motivé la décision du président américain, selon un communiqué publié le 31 décembre avant minuit.

Les taxes douanières de 30% sur certains meubles tapissés et 50% sur les aménagements de cuisine ont été repoussées à janvier 2027.

"En raison des négociations productives en cours concernant les importations de biens en bois, le président retarde l’augmentation des droits de douane pour permettre d’autres négociations avec d’autres pays", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué annonçant la décision, dans la soirée du mercredi 31 décembre.

Donald Trump avait imposé en octobre de nouvelles taxes sectorielles de 10% sur le bois de construction importé et de 25% sur les meubles et les aménagements de cuisine pour protéger, selon lui, la capacité industrielle aux Etats-Unis.

Le Vietnam lourdement impacté

Le Vietnam est la principale victime des droits de douane sur l'ameublement, le secteur représentant près de 10% de ses exportations vers les Etats-Unis, estime Stephen Brown, de Capital Economics auprès de l' AFP .

Donald Trump a fait des droits de douane une pierre angulaire de sa politique commerciale, mais aussi de sa diplomatie.

Il les utilise autant pour rééquilibrer, selon lui, les échanges commerciaux des Etats-Unis avec le reste du monde que pour forcer ses voisins, le Canada et le Mexique, à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue transfrontalier et les flux migratoires illégaux.

Mais la Cour suprême américaine examine la légalité de certaines de ces mesures et doit rendre sa décision prochainement.

Guerre commerciale
Donald Trump

3 commentaires

  • 09:40

    DT veut surtout éviter de l'inflation à venir due aux taxes sur l'ameublement qui viendraient se rajouter à l'inflation existante qui lui pour rit la vie .Et par dessus tout , il pense aux midterm à venir que ladite inflation pourrait lui faire perdre , le sujet étant sensible auprès des consommateurs US.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )
    Orsted porte plainte contre la suspension de son projet éolien aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.01.2026 09:10 

    Le danois Orsted, spécialisé dans le développement de l'énergie éolienne en mer, a annoncé vendredi intenter un recours aux Etats-Unis contre la suspension de son parc éolien au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, quasi achevé. L'administration Trump a annoncé ... Lire la suite

  • Voici les métiers qui seront les plus recherchés et les mieux payés en 2026
    Voici les métiers qui seront les plus recherchés et les mieux payés en 2026
    information fournie par Ecorama 02.01.2026 09:05 

    *À l'aube de 2026, le marché du travail reste marqué par un chômage en légère hausse et des augmentations salariales limitées. Pourtant, certains profils demeurent en forte tension et continuent d'attirer les recruteurs, avec des rémunérations en progression. Développeurs ... Lire la suite

  • ( AFP / ISHARA S. KODIKARA )
    Sri Lanka: l'inflation en 2025 bien inférieure à l’objectif des autorités
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.01.2026 08:06 

    L'inflation au Sri Lanka a augmenté de 2,1% en 2025, nettement en dessous de l'objectif de 5%, a annoncé jeudi la Banque centrale de ce pays d'Asie, qui table sur une "accélération progressive" en 2026. L'indice des prix à la consommation de Colombo (CCPI) est ... Lire la suite

  • ( AFP / JUNG YEON-JE )
    La Corée du Sud a battu son record d'exportations en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.01.2026 08:02 

    La Corée du Sud a battu en 2025 son record historique d'exportations, malgré une grave crise politique interne et la pression des droits de douane américains, selon des statistiques officielles publiées jeudi. Portées par les semi-conducteurs, les exportations ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank