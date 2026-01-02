 Aller au contenu principal
Orsted porte plainte contre la suspension de son projet éolien aux Etats-Unis
information fournie par Boursorama avec AFP 02/01/2026 à 09:10

( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

Le danois Orsted, spécialisé dans le développement de l'énergie éolienne en mer, a annoncé vendredi intenter un recours aux Etats-Unis contre la suspension de son parc éolien au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, quasi achevé.

L'administration Trump a annoncé fin décembre suspendre tous les grands projets d'éolien en mer en cours de construction aux Etats-Unis, évoquant des raisons de "sécurité nationale".

Le projet Revolution Wind, dont Orsted est coactionnaire avec le fonds américain Global Infrastructure Partners, devait commencer à fournir de l'électricité en ce début d'année 2026.

Le projet "subit un préjudice important" du fait de sa suspension, et "une action en justice est nécessaire pour protéger les droits", estime le groupe danois.

"Revolution Wind a obtenu tous les permis fédéraux et étatiques requis en 2023, à l'issue d'examens approfondis qui ont débuté il y a plus de neuf ans", souligne-t-il.

Le projet est achevé à près de 90% et doit permettre de fournir en électricité plus de 350.000 foyers en 2026 dans le cadre de contrats d'achat d'une durée de 20 ans.

Orsted avait déjà contesté une première suspension de son projet en août par l'administration Trump et avait obtenu gain de cause en septembre.

Les accusant de tuer les oiseaux, les baleines et de "bousiller le paysage", Donald Trump a multiplié depuis son retour au pouvoir en janvier dernier les actions pour mettre un coup d'arrêt à l'industrie de l'éolien en mer.

1 commentaire

  • 09:37

    le pire c'est que Trump est plus ou moins dans le vrai..du moins pour les oiseux et le paysage
    Il est possible aussi que leur infrasons de propagent dans la mer et perturbent les cétacés .. comme les hélices de bateaux ?

