Swen Capital Partners vise 200 millions d'euros pour soutenir les PME et ETI françaises

(Zonebourse.com) - Swen Capital Partners, acteur de l'investissement responsable en non coté, rebaptise sa gamme dédiée à l'accompagnement des PME/ETI françaises en croissance "Swen Territoires Résilients". Le groupe annonce le premier closing de son cinquième millésime, portant d'ores et déjà sa capacité d'investissement à plus de 100 millions d'euros. Avec un objectif de levée de 200 MEUR, ce véhicule sera investi à 80% dans des entreprises françaises pour renforcer la résilience des territoires et la souveraineté économique.

SWEN Territoires Résilients 5 entend soutenir l'émergence d'un tissu économique plus robuste et durable, capable de répondre aux enjeux de réindustrialisation, de relocalisation et de création de valeur dans les territoires.

Un fonds multi-stratégie private equity au service de la résilience des territoires

Dans la continuité de la gamme, ce cinquième véhicule investira dans des PME et ETI rentables et en croissance à travers des opérations primaires (50%), des transactions secondaires (20%) ainsi que des opérations directes minoritaires (30%). Ces dernières seront réalisées via le fonds dédié Swen Résilience, dont au moins 50% des investissements seront qualifiés de durables.

Swen Territoires Résilients 5, dont l'objectif de levée est de 200 MEUR, vise une trentaine de transactions, dont 12 à 15 opérations directes minoritaires, pour un ticket moyen de 5 à 10 MEUR.

Ce cinquième millésime a pour ambition d'être aux côtés des PME et ETI qui bâtissent des économies locales plus compétitives, tout en accompagnant la grande vague de transmission qui est en cours. En effet, 700 000 PME françaises seront à céder d'ici 2035 (soit 3 millions d'emplois concernés), avec un enjeu majeur : concilier les enjeux de souveraineté et répondre aux impératifs de transition climatique et énergétique.

L'équipe multi-stratégie private equity, composée d'une dizaine de talents et emmenée par Laurent Ghilardi, mettra ainsi son expertise au service de la transformation des PME et ETI françaises, avec une attention particulière à la reconstitution des filières locales, l'économie circulaire, la valorisation des déchets ou encore la décarbonation des procédés industriels.

Une gamme éprouvée au service des territoires

La gamme, qui continue d'être soutenue par ses partenaires et investisseurs historiques (tels que la Macif, Suravenir et Bpifrance), a levé plus de 640 MEUR à travers ses quatre premiers millésimes et le premier closing du cinquième. Elle compte à ce jour plus de 130 transactions, dont 34 co-investissements, réalisés à 70% en région, et a contribué à la création de plus de 45 000 emplois depuis le lancement de la gamme en 2015[3].

Cette dynamique s'appuie sur l'expertise reconnue de Swen Capital Partners sur le segment du small et lowermid-cap. Swen CP a ainsi remporté en 2026 l'appel d'offres du Fonds de réserve pour les retraites (le FRR) qui prévoit la création et la gestion d'un fonds dédié aux petites et moyennes entreprises européennes, dont 80% des participations sous-jacentes seront des entreprises françaises.

Sur ce marché, Swen CP s'impose ainsi comme un acteur de référence, avec une capacité d'investissement de 400 à 500 MEUR à déployer sur les quatre prochaines années en France à travers sa gamme Territoires Résilients et son fonds pour le FRR.

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