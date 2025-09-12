Swatch met en vente une montre ironisant sur les droits de douane de Trump

L'horloger suisse Swatch UHR.S a lancé une montre en édition spéciale dont les chiffres 3 et 9 sur le cadran sont inversés, en allusion aux droits de douane américains de 39% imposés le mois dernier sur les importations suisses.

Ces droits de douane, parmi les plus élevés imposés par les Etats-Unis envers leurs partenaires commerciaux, ont été accueillis avec stupeur et consternation en Suisse, l'un des principaux producteurs de montres haut de gamme.

La montre, qui coûte 139 francs suisses (148,78 euros), a été mise en vente mercredi et n'est disponible qu'en Suisse, a déclaré vendredi un porte-parole de l'entreprise.

Selon lui, la montre est conçue comme un "clin d'œil" et un signal d'alarme pour le gouvernement suisse, qui n'est pas parvenu jusqu'à présent à obtenir une réduction des droits de douane.

Ce modèle est destiné à être une édition limitée, a déclaré Swatch.

"Car dès que les États-Unis modifieront leurs droits de douane pour la Suisse, nous cesserons immédiatement de vendre cette montre", a déclaré le porte-parole, sans préciser le nombre d’exemplaires écoulés mais qualifiant le modèle d’"énorme succès".

Swatch a indiqué sur son site que la livraison de la montre beige et bleue pourrait être retardée d’une à deux semaines en raison d’une forte demande. Le modèle est aussi vendu dans une douzaine de magasins, dont les aéroports de Zurich et de Genève.

