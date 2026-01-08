Crans-Montana: Plainte des familles des victimes de l'incendie du Nouvel An

Vue générale du bar "Le Constellation", après l'incendie et l'explosion mortels survenus lors d'une soirée du Nouvel An dans la station de ski huppée de Crans-Montana, en Suisse

Les familles des personnes mortes ou blessées dans l'incendie survenu la nuit ‍du Nouvel An dans un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana ont déposé une plainte auprès du ‌parquet suisse, a confirmé jeudi à Reuters l'avocat d'un groupe de victimes.

"Chaque famille a déposé plainte et ​s'est constituée partie plaignante. Ces constitutions ont été admises", ⁠a déclaré Romain Jordan, avocat basé à Genève, en réponse à des questions envoyées par courriel.

Il ⁠n'a pas précisé ‍la cible de la plainte, ajoutant seulement ⁠qu'elle était déposée "contre tous les responsables, sans exclusion aucune".

L'enquête pénale sur l'incendie de Crans-Montana, localité alpine du sud-ouest de ​la Suisse, ne vise pour l'instant que les propriétaires du bar, suspectés notamment d'homicide par négligence. Des interrogations subsistent sur ⁠le déroulement de la catastrophe et sur le ​respect des normes de sécurité en vigueur.

Les ​procureurs du canton ​du Valais n'ont pas répondu aux demandes de commentaire formulées ​par Reuters.

L'annonce de cette ⁠plainte déposée en Suisse intervient à la veille d'un hommage national qui sera rendu par la Suisse aux victimes de l'incendie qui a fait une quarantaine de morts et près ‌de 120 blessés, dont beaucoup très grièvement.

Une enquête dite "miroir" a parallèlement été ouverte en France, "afin d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé lundi le parquet de Paris.

(Emma Farge;version française Nicolas Delame, édité ‌par Blandine Hénault)