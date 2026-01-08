BNP Paribas salue la certification du verdict sur le Soudan, se dit prête à faire appel

Le logo de BNP Paribas à Nantes

BNP Paribas a annoncé jeudi accueillir favorablement la ‍certification d'un verdict portant sur un litige lié à son rôle dans le conflit ‌soudanais, la banque française disant être désormais prête à poursuivre la procédure ​et être pleinement préparée pour son ⁠appel.

"Le 7 janvier 2026, la décision du juge de certifier le ⁠verdict du ‍jury du mois d'octobre permet ⁠à BNP Paribas de faire appel", selon un communiqué du groupe, qui rappelle ​soutenir que le verdict du jury est "fondamentalement erroné tant sur le plan des ⁠faits que du droit".

"La banque démontrera ​en appel que les règles ​de droit appliquées ​lors du procès sont fondées sur ​une interprétation erronée ⁠du droit suisse applicable, et qu'un examen complet et impartial des faits implique le rejet des demandes", souligne le communiqué.

BNP ‌Paribas se dit confiante dans la solidité de ses arguments et dans le fait que le verdict d'octobre sera annulé en appel.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par ‌Augustin Turpin)