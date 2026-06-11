Super Micro se stabilise après une levée de fonds de 5 milliards de dollars combinant actions et obligations convertibles pour financer son carnet de commandes de serveurs IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Jeudi, l'action de Super Micro Computer SMCI.O a progressé de 2 % à 29,87 dollars après avoir levé la majeure partie des fonds visés pour répondre à la forte hausse de la demande

** SMCI a annoncé tôt jeudi le prix de son offre publique d'environ 45,45 millions d'actions à 27,50 dollars, pour un montant de 1,25 milliard de dollars, ainsi que 3,75 milliards de dollars d'actions privilégiées obligatoirement convertibles à 7 % sur 3 ans

** L'action SMCI a chuté de 28 %, sa plus forte baisse depuis le 20 mars, pour clôturer à 29,27 $ mercredi, après que la société a annoncé mardi soir qu'elle cherchait à lever 7 milliards de dollars de fonds propres afin d'honorer environ 39 milliards de dollars de commandes reçues ces dernières semaines pour ses serveurs IA avancés auprès de plus de 20 clients

** La société prévoit de lancer un programme de vente d'actions « at-the-market » (ATM) d'un montant de 2 milliards de dollars au plus tôt au troisième trimestre

** JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup sont les chefs de file pour les offres d'actions et les émissions obligatoires

** Basée à San Jose, en Californie, SMCI compte environ 601,4 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière de près de 18 milliards de dollars

** L'action a perdu environ 35 % ce mois-ci, ce qui la laisse en hausse d'environ 2 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 21 analystes est « conserver »; le cours cible médian est de 38,23 dollars, selon les données de LSEG