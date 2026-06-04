Sunshine Silver Mining s'envole de 11 % lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 270 millions de dollars américains

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Les actions de Sunshine Silver Mining & Refining Company ( SSMR.N ) ont bondi de 11 % lors de leurs débuts jeudi à la Bourse de New York, après que la société minière spécialisée dans les métaux précieux a levé 270 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

Voici quelques détails concernant cette cotation:

* L'action de la société basée à Kellogg, dans l'Idaho, a ouvert à 15 dollars.

* Elle a vendu 20 millions d'actions lors de l'introduction en bourse au prix de 13,50 dollars chacune, soit le bas de la fourchette visée, comprise entre 13,50 et 16,50 dollars par action.

* Fondée en 2010, Sunshine Silver se concentre sur l'acquisition, le réaménagement et l'exploitation d'actifs en métaux précieux à travers l'Amérique du Nord.

* Les cours de l'argent ont augmenté au cours de l'année écoulée, les investisseurs se ruant sur les métaux précieux et la demande des fabricants de panneaux solaires et d'électronique restant forte.

* Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan cet été après que les tensions au Moyen-Orient et les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur les entreprises de logiciels ont ébranlé le moral des investisseurs et mis de nombreux émetteurs sur la touche plus tôt cette année.

* Quantinuum, la société de calcul quantique d' HON.O , filiale de Honeywell, et Innio, fabricant de moteurs à gaz soutenu par Advent et l'ADIA, devraient également faire la une d'une semaine chargée en matière d'introductions en bourse aux États-Unis.

* Morgan Stanley, la Banque Scotia et BMO Capital Markets étaient les chefs de file de l'offre de Sunshine Silver.