Sunshine Silver Mining devrait ouvrir en hausse lors de son introduction en bourse, après une levée de fonds de 270 millions de dollars

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4 juin - ** Sunshine Silver Mining & Refining SSMR.N en passe d'ouvrir au-dessus du prix d'offre lors de son introduction à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 270 millions de dollars ** Il a été récemment indiqué que le titre s'ouvrirait entre 14 et 16 dollars par action, contre un prix d'introduction de 13,50 dollars ** SSMR, basée à Kellogg, dans l'Idaho, a vendu 20 millions d'actions dans la fourchette basse de sa fourchette de prix de 13,50 $ et 16,50 $ par action ** SSMR travaille à la remise en service d'une mine précédemment fermée dans la Silver Valley, en Idaho, l'une des plus grandes régions historiques de production d'argent aux États-Unis ** Cette introduction en bourse intervient alors que la demande d'argent est en hausse dans les secteurs de l'énergie solaire, de l'électrification, de l'électronique et des technologies de pointe ** Morgan Stanley, Scotiabank et BMO Capital Markets ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre