Suno lance de nouveaux modèles musicaux basés sur l'IA en partenariat avec Warner Music et BMG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up musicale spécialisée dans l’IA, Suno, a lancé mercredi une suite de modèles d’IA en partenariat avec les maisons de disques Warner Music Group et BMG, afin de permettre aux utilisateurs de créer de nouveaux morceaux inspirés des œuvres sous licence des artistes participants.

Cette initiative intervient alors que les générateurs de musique basés sur l'IA, tels que Suno et Udio, font l'objet d'une surveillance accrue, les artistes s'inquiétant de l'utilisation non rémunérée de leurs œuvres et les plateformes de streaming comme Deezer DEEZR.PA et Spotify SPOT.N s'efforçant d'améliorer la transparence autour des morceaux générés par l'IA.

L’année dernière, Udio a réglé des litiges en matière de droits d’auteur avec Universal Music Group UMG.AS et Warner Music Group WMG.O , tandis que Suno a réglé un litige en matière de droits d’auteur avec Warner Music et signé des accords de licence.

Suno a indiqué que son modèle phare v6 et le modèle expérimental v6-Wild seraient accessibles aux abonnés des formules Pro et Premier. Le v6 permettra de générer de la musique avec précision pour des objectifs créatifs spécifiques, tandis que le v6-Wild proposera des résultats destinés à l’exploration et à la recherche de nouvelles idées.

Son modèle v6-mini sera accessible gratuitement à tous les utilisateurs et l’entreprise prévoit d’offrir “des résultats meilleurs et plus rapides que n’importe quel modèle gratuit sur n’importe quelle plateforme de création musicale”.

“Nous pensons qu’il s’agit là d’un modèle illustrant comment l’IA et l’industrie musicale peuvent se renforcer mutuellement et créer des expériences produit entièrement nouvelles pour les artistes, les fans et la communauté musicale au sens large”, a déclaré Mikey Shulman, directeur général de Suno, dans un communiqué.

Suno avait annoncé l’année dernière que ses nouveaux modèles remplaceraient les versions précédentes afin de faire passer la plateforme entièrement à la génération v6.

La start-up, qui propose aux États-Unis des abonnements mensuels “Pro” et “Premier” au prix respectif de 8 et 24 dollars, a récemment levé plus de 400 millions de dollars lors d’un tour de table qui a valorisé la start-up à 5,4 milliards de dollars.

“La prochaine étape, c’est un nouveau type de produit que nous développons: des expériences sur la base du consentement, construites autour d’artistes individuels, où les artistes peuvent choisir de participer et d’être rémunérés lorsqu’ils le font”, a déclaré Shulman, qui a cofondé Suno en 2022.

Le géant suédois Spotify développe également un outil de remixage basé sur l’IA qui permettrait aux utilisateurs de créer de nouvelles versions de morceaux sous licence et de les partager avec leurs fans tout en conservant le contenu au sein de la plateforme.