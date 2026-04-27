Sun Pharma va acquérir Organon dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'un montant de 11,75 milliards de dollars

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Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS va acquérir Organon & Co OGN.N dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, valorisant le laboratoire pharmaceutique américain à environ 11,75 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés dimanche dans un communiqué commun.