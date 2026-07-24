Summit Therapeutics en baisse après l'annonce de projets de cession d'actions et la publication de ses résultats du deuxième trimestre

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24 juillet - ** L'action Summit Therapeutics SMMT.O a reculé de 4,7% à 14,27 dollars en pré-ouverture vendredi, après l'annonce par la société de son projet de levée de fonds et la publication de ses résultats du deuxième trimestre ** Jeudi en fin de journée, la SMMT a annoncé un programme de vente d’actions « ATM » (au marché) pouvant atteindre 380 millions de dollars, géré par JP Morgan

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour développer son principal candidat-médicament, l’ivonescimab, notamment dans le cadre d’essais cliniques portant sur le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), le cancer colorectal et d’autres tumeurs solides, entre autres ** Jeudi en fin de journée, SMMT a annoncé que sa perte nette au deuxième trimestre s’était réduite à 215,7 millions de dollars, contre 565,7 millions de dollars un an auparavant, grâce à une baisse des charges liées aux actions; les analystes de Wall Street tablaient sur une perte de 201,1 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La société a également indiqué que le recrutement des cohortes de patients atteints de CPNPC à cellules squameuses et non squameuses de l’étude HARMONi-3 était désormais achevé ** Tôt mercredi, SMMT a déclaré que les données actualisées issues de l’essai de phase avancée concernant l’ivonescimab, en association avec une chimiothérapie, continuaient d’améliorer la survie des patients atteints d’un certain type de CPNPC

** À la clôture de jeudi, l’action SMMT affichait une baisse de 14% depuis le début de l’année

** La société basée à Miami, en Floride, compte environ 776,2 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 11,6 milliards de dollars

** Sur 18 analystes, les recommandations se répartissent comme suit: 11 « achat fort » ou « achat », 5 « conserver » et 2 « vendre » ou « vente forte »; objectif de cours médian de 33 dollars, selon les données de LSEG