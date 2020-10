Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-Le Maire espère un accord amiable dans les heures à venir Reuters • 04/10/2020 à 20:33









(bien lire amiable et non amical) PARIS, 4 octobre (Reuters) - Des progrès ont été observés dans les discussions portant sur le rachat par Veolia VIE.PA des parts d'Engie ENGIE.PA dans Suez SEVI.PA t, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Dans une déclaration aux journalistes, Bruno Le Maire a dit espérer qu'un accord amiable puisse être trouvé dans les heures à venir. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.31% SUEZ Euronext Paris -0.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.51%