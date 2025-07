Zelensky reçu par le pape à la veille d'une conférence sur l'Ukraine à Rome

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche) et le pape Léon XIV se tiennent sur un balcon alors qu'ils se rencontrent à la résidence papale de Castel Gandolfo, au sud-est de Rome, le 9 juillet 2025. ( AFP / Andreas SOLARO )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu mercredi par le pape Léon XIV dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo près de Rome, à la veille d'une conférence pour la reconstruction de son pays dans la capitale italienne.

A l'issue de l'échange, qui a duré environ 30 minutes, Volodymyr Zelensky a déclaré avoir évoqué avec le pape "le retour de nos enfants volés par la Russie pendant cette guerre, et le retour de nos proches en Ukraine".

Depuis 2022, le Saint-Siège joue un rôle central pour faciliter l'échange de prisonniers et le retour des enfants emmenés en Russie depuis les zones occupées de l'Ukraine.

M. Zelensky doit également rencontrer dans l'après-midi l'émissaire du président américain pour l'Ukraine, le général Keith Kellogg, a indiqué la présidence ukrainienne.

A la mi-journée, le président ukrainien a été reçu par Léon XIV à Castel Gandolfo, au sud-est de Rome, où le pape américain se trouve en villégiature jusqu'au 20 juillet.

"Au cours de cet entretien cordial (...) le Saint-Père a exprimé sa tristesse pour les victimes et a renouvelé ses prières et sa solidarité avec le peuple ukrainien, encourageant tous les efforts visant à la libération des prisonniers et à la recherche de solutions communes", a indiqué le Vatican dans un communiqué.

Léon XIV "a réitéré sa volonté d’accueillir au Vatican des représentants de la Russie et de l’Ukraine pour des négociations", a-t-il ajouté.

Toutefois, "à l'heure actuelle, seule Moscou continue de rejeter cette proposition, comme elle a rejeté toutes les autres initiatives de paix", a déploré le président ukrainien dans un communiqué, précisant avoir invité le pape à se rendre en Ukraine.

Le pape américain avait déjà reçu M. Zelensky une première fois en audience privée au Vatican le 18 mai, le jour de la messe inaugurale de son pontificat.

A l'issue de cette messe en présence d'un parterre de chefs d'Etat, dont M. Zelensky, le pape avait prononcé ces quelques mots en public : "L'Ukraine attend finalement des négociations pour une paix juste et durable".

Son prédécesseur, le pape François, avait plaidé pour la paix entre les deux pays majoritairement orthodoxes, sans obtenir de résultats concrets et non sans être critiqué en Ukraine pour avoir appelé en mars 2024 à "avoir le courage de hisser un drapeau blanc" face à la Russie.

M. Zelensky est arrivé mercredi à Rome pour participer jeudi et vendredi à une conférence destinée à aider Kiev à combattre et à reconstruire le pays face à l'invasion russe, au moment où le soutien américain s'amenuise.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive pour rencontrer le pape Léon XIV à la résidence papale de Castel Gandolfo, au sud-est de Rome, le 10 juillet 2025. ( AFP / Andreas SOLARO )

C'est la Première ministre italienne Giorgia Meloni qui donnera le coup d'envoi de cette conférence avec M. Zelensky. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est aussi attendue, de même qu'une quinzaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont le chancelier allemand Friedrich Merz.

Le général Keith Kellogg sera à la tête de la délégation dépêchée par le président Donald Trump.

Cette conférence, à laquelle participeront également des dirigeants d'entreprises et des représentants de la société civile, a pour objectif de mobiliser des investissements pour ce pays qui affronte sa quatrième année de guerre.

Kiev cherche notamment à signer des accords pour sécuriser son approvisionnement en énergie face aux attaques russes sur son réseau de distribution, a indiqué M. Zelensky la semaine dernière.

L'Ukraine a affirmé mercredi que la Russie avait lancé dans la nuit sa plus grande attaque de drones et missiles depuis le début de l'invasion en février 2022, dans un contexte d'intensification des frappes russes et d'impasse diplomatique.