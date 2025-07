Plastique: Veolia lancera en 2026 la première usine britannique de recyclage de barquettes alimentaires

( AFP / ERIC PIERMONT )

Veolia lancera début 2026 la première usine britannique de recyclage de barquettes en plastique "en boucle fermée", un investissement de 70 millions de livres (81 millions d'euros), a annoncé mercredi le groupe français en marge de la visite du président Emmanuel Macron au Royaume-Uni.

Cet investissement permettra de transformer une friche industrielle en une installation de tri et de recyclage à Battlefield (Shropshire, centre-ouest) pour y traiter chaque année 80.000 tonnes de bouteilles et de barquettes en plastique PET, comme celles qui contiennent de la viande.

Il s'agira de la "première installation de recyclage en boucle fermée (des barquettes qui redeviennent des barquettes, NDLR) de polyéthylène téréphtalate (PET) du pays", a indiqué Veolia dans un communiqué.

Broyé, lavé et réduit en flocons, le plastique des barquettes et des bouteilles permettra, grâce à un procédé de recyclage mécanique innovant, de refabriquer de nouveaux contenants en plastique aptes au contact alimentaire.

Le PET des barquettes est un type de plastique "beaucoup plus compliqué" à recycler "que par exemple les bouteilles en PET" aux formats plus similaires, explique à l'AFP la directrice générale de Veolia Estelle Brachlianoff.

"On soutient le mouvement qui a été fait dans ce pays depuis maintenant plus d'une dizaine d'années vers de moins en moins de décharges, de plus en plus de recyclage et de plus en plus d'énergies produites localement", a souligné Mme Brachlianoff.

Selon Veolia, "l'utilisation de plastique recyclé permet d'économiser jusqu'à 70% du CO2 qui serait autrement associé à l'utilisation de matériaux vierges".

Le recyclage du plastique affiche un bilan peu reluisant au niveau mondial: seuls 9% des déchets plastiques sont recyclés sur la planète, selon l'OCDE, 109 millions de tonnes se sont accumulés dans les cours d'eau et 30 millions de tonnes dans les océans.

En Grande-Bretagne, selon des chiffres communiqués par Veolia, 2,2 millions de tonnes d'emballages en plastique ont été mis sur le marché britannique en 2023, dont 52,5% ont été recyclés, mais pas nécessairement en plastique de même qualité, avec retour au contact alimentaire.

A l'heure actuelle, le Royaume-Uni impose une taxe fixée à 223,69 livres par tonne d'emballages en plastique contenant moins de 30% de contenu recyclé, un montant et un taux jugés insuffisants pour inciter les industriels à adopter plus largement le plastique recyclé dans leurs emballages, selon Veolia qui souhaite les voir augmenter.

Le projet fait partie d'un plan d'investissement global d'un milliard de livres que va déployer Veolia au Royaume-Uni d'ici 2030 dans l'économie circulaire, la décarbonation et la dépollution.