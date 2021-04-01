Suez confirme les discussions de cession en Australie avec Cleanaway
Reuters•01/04/2021 à 13:23
1er avril (Reuters) - Suez SA SEVI.PA :
* CONFIRME QUE SUEZ ET CLEANAWAY SONT EN DISCUSSIONS AVANCÉES S'AGISSANT DE L'ACQUISITION PAR CLEANAWAY DE L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS "RECYCLAGE & VALORISATION" DE SUEZ EN AUSTRALIE
* L'OPÉRATION, SI ELLE SE RÉALISAIT, DONNERAIT NAISSANCE À UN ACTEUR IMPORTANT SUR LE MARCHÉ AUSTRALIEN
* LES DEUX SOCIÉTÉS SONT PARVENUES À UN ACCORD PRÉLIMINAIRE SUR LA VALORISATION, AVEC UN MULTIPLE DE TRANSACTION SOUS-JACENT DE C.12X L'EBITDA 2020 ET UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE C. 2 520 MILLIONS DE DOLLARS AUSTRALIENS
* EN 2020, LES ACTIVITÉS AUSTRALIENNES R&V DE SUEZ ONT GÉNÉRÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1 412 MILLIONS DE DOLLARS AUSTRALIENS
* UN DES ÉLÉMENTS CLÉ DE L'ACCORD ENTRE SUEZ ET CLEANAWAY SERA DE STRUCTURER L'OPÉRATION AFIN D'ASSURER SA COMPATIBILITÉ AVEC LA PROPOSITION DE NÉGOCIATIONS FAITE PAR SUEZ À VEOLIA LE 21 MARS DERNIER
* LA CONVENTION DE CESSION SERAIT RÉSILIÉE SI, D'ICI FIN AVRIL / DÉBUT MAI, SUEZ PARVENAIT À UN ACCORD SUR UNE OPÉRATION INCLUANT UNE OFFRE PUBLIQUE SUR SUEZ
* OU LA CONVENTION DE CESSION SERAIT RÉSILIÉE SI UNE OFFRE PUBLIQUE À UN PRIX PAR ACTION DE 22,5 EUROS (DIVIDENDE ATTACHÉ) POUR 100 % DE SUEZ FAISAIT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT PUBLIC
* BIEN QUE LES NÉGOCIATIONS SOIENT À UN NIVEAU AVANCÉ, À CE STADE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QUE DES ACCORDS DÉFINITIFS SERONT CONCLUS ET QU'UNE TRANSACTION SERA MISE EN ŒUVRE
* IL CONVIENT DE NOTER QUE VEOLIA A INITIÉ DES ACTIONS JUDICIAIRES CONTRE SUEZ ET CLEANAWAY EN FRANCE ET EN AUSTRALIE
Texte original: https://bit.ly/2POpRPa Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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