Suède-La Riksbank maintient son principal taux directeur à 1,75%

La Riksbank, la banque centrale suédoise, a maintenu jeudi son principal taux directeur à 1,75%, comme prévu, mais a laissé entendre que ce taux devrait remonter prochainement, confirmant ses projections de la réunion de juin.

"Si les perspectives d'inflation et d'activité économique restent inchangées, les hausses du taux directeur devraient débuter cette année", écrit la Riksbank dans son communiqué de politique monétaire.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient tous un statu quo sur les taux ce jeudi.

La Riksbank s'inquiète de plus en plus du risque d'une accélération de l'inflation après des chiffres plus élevés que prévu durant l'été.

La guerre entre les Etats-Unis et l'Iran a fait grimper

LCOc1 le prix du pétrole Brent au-dessus de la barre des 100 dollars le baril et une résolution de ce conflit reste pour l'heure très incertaine.

La couronne suédoise a été pénalisée par un écart croissant de taux avec la Banque centrale européenne (BCE), qui a relevé en septembre ses taux et devrait procéder à de nouvelles hausses d'ici la fin de l'année. EURSEK=

"Si des signes d'une hausse plus importante et plus persistante de l'inflation apparaissent, la Riksbank relèvera son taux directeur plus rapidement que prévu actuellement", écrit la banque centrale suédoise.

Les pressions sur les prix en Suède restent toutefois pour le moment modérées, ce qui fait du pays une exception en Europe et donne aux responsables de la politique monétaire un peu de marge de manoeuvre avant une éventuelle hausse des coûts d'emprunt.

(Reportage Simon Johnson, Niklas Pollard, Johan Ahlander et Louise Rasmussen; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)