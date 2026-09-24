Allemagne: les instituts économiques relèvent leur prévision de croissance à 1,3% pour 2026

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Les principaux instituts économiques allemands ont rehaussé jeudi leur prévision de croissance à 1,3% pour 2026, grâce à l'embellie des exportations et de l'industrie, mais mettent en garde contre des problèmes structurels persistants.

Par rapport au printemps, ces cinq instituts - DIW, RWI, Ifo, IWH et IfW - ont relevé de 0,7 point de pourcentage leurs prévisions.

"L’économie s’est développée de manière plus robuste que prévu" au premier semestre malgré la guerre au Moyen-Orient, relèvent-ils dans un communiqué commun.

S'ils se confirmaient, ces chiffres offriraient un répit au chancelier conservateur Friedrich Merz, qui a essuyé récemment plusieurs claques électorales et fait face à une impopularité record.

Les exportations et la valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière ont "fortement augmenté" tandis que l'essor mondial de l'IA a aussi soutenu la conjoncture, selon leur rapport.

Après plusieurs années d'apathie, la première économie européenne "se situe enfin au-dessus de son niveau atteint en 2022", avant la crise énergétique provoquée par l'invasion russe en Ukraine.

"Toutefois, la reprise repose sur des bases étroites, car les prix élevés de l’énergie et les problèmes structurels continuent de peser sur l’activité économique", avertissent les instituts.

Au troisième trimestre, la reprise économique a été ralentie par la sécheresse estivale, compliquant le transport de marchandises sur le Rhin, et la hausse des prix de l'énergie.

Mais l'activité devrait retrouver son élan au dernier trimestre, portée "par une demande extérieure robuste et par l’augmentation des dépenses publiques".

Cette dynamique devrait se confirmer en 2027, avec une croissance de 1,1%, principalement grâce aux investissements publics massifs dans la défense et les infrastructures.

Mais les économistes mettent en garde contre une perte de vitesse en 2028, notamment en raison du vieillissement de la population.