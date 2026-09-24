Suède: taux directeur inchangé, probable hausse d'ici la fin de l'année

( TT NEWS AGENCY / JONAS EKSTROMER )

La Banque de Suède a annoncé jeudi maintenir son taux directeur à 1,75%, précisant qu'elle le relèverait cette année si les perspectives d'inflation et d'activité économique restaient les mêmes d'ici-là.

"Les chocs d'offre liés à la guerre au Moyen-Orient persistent et les tensions sur les coûts restent élevées. Mais, jusqu'à présent, l'économie mondiale a dans une certaine mesure réussi à s'adapter à cette situation", a écrit la Riksbank dans un communiqué.

La probabilité d'une hausse du taux directeur a donc augmenté.

Cette décision était largement anticipée par les économistes.

L'inflation corrigée de l'évolution des taux du crédit immobilier (CPIF), indicateur de référence de la Banque centrale, a atteint 0,7% en août sur un an (idem en juillet), soit en-deçà de son objectif de 2%.

La Riksbank a augmenté ses prévisions de cet indicateur pour 2027, à 2,1%.

La banque centrale estime que la faiblesse actuelle de l'inflation est en partie artificielle, liée notamment aux baisses temporaires de TVA sur l'alimentation et de taxes sur l'énergie, tandis que les tensions géopolitiques, la hausse des coûts importés et une économie suédoise plus résistante que prévu pourraient raviver les pressions sur les prix dans les prochains mois.

"Ces évolutions appellent à la vigilance. Outre la guerre au Moyen-Orient, d'autres risques pourraient, individuellement ou conjointement, influer sur les perspectives d'inflation et d'activité économique", a mis en garde la Riksbank.

"Si des signes d'une remontée plus forte et plus persistante de l'inflation apparaissaient, la Banque de Suède relèverait le taux directeur à un rythme plus rapide que prévu dans ses prévisions actuelles", a-t-elle ajouté.