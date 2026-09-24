Le Pakistan frappe l'Afghanistan dont Kandahar, 4 civils tués selon le gouvernement taliban

Des flammes et de la fumée au-dessus d'une zone touchée par une frappe aérienne à Kandahar, en Afghanistan, le 24 septembre 2026 ( AFP / STR )

Le Pakistan a frappé jeudi plusieurs provinces d'Afghanistan dont Kandahar (sud), où vit le chef suprême des autorités talibanes, tuant quatre civils, selon le gouvernement afghan qui a promis de répondre à cette "agression".

A Kandahar, deuxième ville du pays où réside, reclus, le chef suprême du gouvernement taliban, Hibatullah Akhundzada, un habitant a indiqué à l'AFP avoir entendu dans la nuit le bruit d'un avion à réaction, suivi par une forte explosion puis par un incendie.

"Le régime militaire pakistanais a une nouvelle fois commis une agression et conduit des bombardements aériens à Kandahar" et dans les provinces orientales de Paktia et Khost", a écrit le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, sur X.

Il a affirmé que quatre civils ont été tués.

Ces actions "auront de sévères conséquences pour l'armée pakistanaise", a-t-il ajouté, faisant craindre une nouvelle intensification du conflit entre les deux voisins, après des épisodes très meurtriers en octobre 2025 puis entre février et avril de cette année.

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué en fin d'après-midi avoir convoqué le chargé d'affaires pakistanais à Kaboul pour protester contre ces bombardements.

Le Pakistan a affirmé avoir mené "des frappes aériennes et de drones (...) précises et proportionnées".

"Terroristes"

Ces actions répondent à "l'incursion de 23 drones partis du territoire afghan" la veille qui "ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale", a indiqué sur X le ministère de l'Information pakistanais, sans préciser quelles régions étaient ciblées.

Un membre des forces de sécurité talibanes monte la garde près d'une maison endommagée par une frappe aérienne pakistanaise dans le district de Gurbuz, dans la provincede Khost, le 24 septembre 2026 en Afghanistan ( AFP / Aimal ZAHIR )

Il a mentionné avoir visé "10 sites utilisés pour lancer ou stocker ces drones" et appelé les autorités talibanes "à cesser toute activité hostile".

A Paktia, des avions pakistanais ont bombardé le 203e corps Mansouri de l'armée afghane, a déclaré à l'AFP Mohammad Rasool Ahmadi, porte-parole du gouverneur, sans donner d'information sur d'éventuelles victimes.

A Khost (est), le propriétaire d'une maison détruite dans le district de Gurbuz, Salamat Khan, 66 ans, affirme à l'AFP qu'il n'y avait "ni militaire, ni activiste" dans le bâtiment.

Il s'agit de la deuxième série de frappes aériennes pakistanaises cette semaine. Lundi, trois civils avaient été tués dans un bombardement dans la province de Kunar (est), frontalière du Pakistan, selon l'ONU et les autorités afghanes. Islamabad avait de son côté affirmé avoir tué "28 terroristes".

Elles interviennent après une attaque contre un quartier général de la police dans le nord du Pakistan vendredi qui a fait au moins 31 morts et a été revendiquée par une faction liée au mouvement jihadiste Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

Mois de conflit

Islamabad accuse son voisin d'accueillir des combattants du TTP, mouvement qui commet depuis des années des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent.

Des membres des forces de sécurité talibanes inspectent le site d'une frappe aérienne pakistanaise sur le district de Gurbuz, dans la province de Khost, le 24 septembre 2026 en Afghanistan ( AFP / - )

Les deux pays sont également depuis longtemps en désaccord sur la "ligne Durand", datant de l'époque coloniale britannique, qui est reconnue comme frontière par le Pakistan mais pas par l'Afghanistan.

Les relations sont particulièrement tendues depuis le retour du gouvernement taliban en 2021. En octobre 2025, les combats entre l'Afghanistan et le Pakistan avaient fait des dizaines de morts, y compris lors de frappes pakistanaises sur Kaboul, et abouti à la fermeture quasi totale de la frontière terrestre.

Après diverses médiations, les affrontements avaient diminué sans totalement cesser puis ont viré en guerre ouverte fin février, avec de nouvelles frappes aériennes y compris sur Kandahar et Kaboul.

Le bombardement le plus meurtrier avait touché le 16 mars un hôpital pour toxicomanes de la capitale afghane, tuant au moins 269 civils, selon l'ONU.

Malgré des médiations et des tentatives de cessez-le-feu, les affrontements n'ont jamais totalement cessé. En juin, des frappes pakistanaises avaient fait une trentaine de morts dans l'est de l'Afghanistan.

Dans son dernier rapport en juillet, la Mission des Nations unies en Afghanistan avait indiqué que 499 civils avaient été tués et 1.216 blessés par le conflit entre octobre 2025 et fin juin 2026.