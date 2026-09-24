Suisse: la banque centrale laisse son taux d'intérêt directeur inchangé à 0%

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque centrale suisse a sans surprise laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 0% jeudi, l'inflation dans le pays alpin restant conforme à son objectif malgré la récente pression sur les prix des produits pétroliers.

En août, l'inflation avait subitement accéléré avec le regain de tensions au Moyen-Orient, grimpant à 0,8% sur un an contre 0,4% en juillet, ce qui a poussé la Banque nationale suisse (BNS) à ajuster ses prévisions lors de sa réunion trimestrielle de politique monétaire.

Pour 2026, elle table désormais sur 0,7% d'inflation (contre 0,6% lors de sa précédente réunion trimestrielle en juin) et 0,8% pour 2027 (contre 0,6% auparavant). Pour 2028, elle a remonté sa prévision à 0,8% (contre 0,7% précédemment).

Mais l'inflation en Suisse reste "relativement faible en comparaison internationale", a déclaré Martin Schlegel, président de la BNS, lors d'une conférence de presse à Berne.

"Elle continue de se situer sur l'ensemble de l'horizon de prévision dans la plage de stabilité des prix, que nous assimilons à un taux d'inflation compris entre 0% et 2%", a-t-il ajouté, la BNS ayant donc décidé de maintenir son taux directeur à 0%.

Au quatrième trimestre, il s'attend à ce que l'inflation continue d'augmenter "quelque peu" compte tenu du renchérissement "marqué de l'énergie", mais recule "de nouveau dans le courant de 2027".

Largement dans la cible

Ce statu quo était amplement attendu. Les 18 économistes interrogés par l’agence suisse AWP anticipaient tous, sans exception, un maintien à 0%.

"Les prévisions mises à jour de la BNS montre que l'inflation reste largement dans sa cible de 0% à 2%", a réagi Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics, qui estime que la banque centrale suisse ne donne "aucune indication" suggérant qu'elle pourrait "suivre les traces" de la Banque centrale européeenne (BCE).

En août, l'inflation dans la zone euro a atteint 3,2%, selon les estimations révisées d'Eurostat, ce qui a poussé la BCE à relever ses taux d'intérêts pour la deuxième fois cette année.

Et "contrairement à l'opinion dominante sur le marché selon laquelle la Banque centrale suisse relèvera ses taux au moins trois fois d'ici fin 2027, nous pensons qu’elle maintiendra son taux directeur à zéro l'année prochaine également", a ajouté M. Allen-Reynolds dans une note de marché.

En amont de cette réunion trimestrielle, plusieurs économistes avaient dit s'attendre à ce que la BNS laisse son taux d'intérêt directeur à 0% jeudi mais avaient prévenu qu'un changement de cap n'était pas exclu en mars, voire même dès décembre.

Dans une note de prévision, GianLuigi Mandruzzato, économiste chez EFG International, avait estimé que "la poursuite de cette politique du taux-zéro est moins certaine qu'elle ne l'était encore récemment", au vu de l'accélération de l'inflation mais aussi de l'affaiblissement du franc suisse face à l'euro et au dollar depuis l'été.

Les économistes d'UBS avaient pour leur part souligné que les prix du pétrole ont sensiblement augmenté en septembre, même s'il n'y avait, selon eux, "pas d'urgence" pour la BNS à remonter ses taux d'intérêt.

Jeudi, la BNS a également relevé sa prévision de croissance pour 2026, à 1,5% à 2% contre environ 1% attendu auparavant pour tenir compte du bond de produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre.

Le PIB de la Suisse a accéléré à 1,5% au deuxième trimestre, contre 0,5% au premier trimestre, sous l'impulsion des exportations du secteur pharmaceutique, un des piliers de l'économie helvétique.