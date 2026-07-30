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Stryker dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande en dispositifs médicaux
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 23:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de l'article à des fins de diffusion plus large, sans modification du texte)

Le fabricant américain de dispositifs médicaux Stryker SYK.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant ses résultats du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses implants et dispositifs utilisés dans des interventions complexes allant de la chirurgie rachidienne à la chirurgie orthopédique.

Toutefois, l'action de la société a chuté de 9 % en séance prolongée après que l'entreprise, basée dans le Michigan, a manqué les estimations des analystes concernant les ventes du trimestre dans les secteurs de la chirurgie médicale et des neurotechnologies, son principal segment générateur de chiffre d'affaires.

Voici les détails:

* La société, qui fabrique des prothèses articulaires et des implants médicaux utilisés pour réparer les fractures, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 14,95 et 15,10 dollars par action, contre une fourchette précédente de 14,90 à 15,10 dollars par action.

* Parmi les concurrents de Stryker sur le marché de l’orthopédie figurent Zimmer Biomet ZBH.N et le conglomérat de santé Johnson & Johnson JNJ.N , avec lesquelles elles se disputent des parts de marché dans de multiples segments tels que les prothèses de hanche et de genou, la traumatologie et la médecine sportive.

* Le chiffre d’affaires de la division chirurgie médicale et neurotechnologie de Stryker a progressé de 9,7 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, mais n’a pas atteint les estimations des analystes, qui s’élevaient à 3,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le segment de l’orthopédie a enregistré une hausse de 9,1 % de son chiffre d’affaires, à 3,0 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,72 milliards de dollars.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires total de 6,6 milliards de dollars pour le trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui s’élevaient à 6,58 milliards de dollars.

* Stryker a réalisé un bénéfice par action de 3,69 dollars pour le trimestre sur une base ajustée, dépassant les estimations de 3,49 dollars par action.

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