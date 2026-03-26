Stryker augmente après que l'entreprise a déclaré que ses activités se remettaient d'une cyberattaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions du fabricant de matériel médical Stryker SYK.N augmentent de 1,83% à 333,65 dollars dans les échanges de l'après-midi ** La société indique que les opérations s'améliorent vers la pleine capacité après une cyberattaque du 11 mars qui a perturbé le traitement des commandes, la fabrication et les expéditions

** La plupart des sites de fabrication et des lignes de production clés ont été restaurés, et les systèmes de commande électronique des clients sont de nouveau en ligne

** L'entreprise travaille avec des experts en cybersécurité et les autorités tout en continuant à restaurer les systèmes ** Les actions de SYK ont baissé de plus de 2 % en 2025