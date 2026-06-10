Etats-Unis: l'inflation poursuit son envol en mai, +4,2% sur un an

L'inflation a une nouvelle fois bondi le mois dernier aux Etats-Unis, à 4,2% sur un an, après 3,8% en avril, atteignant en mai un nouveau plus haut niveau en près de trois ans, selon des données officielles publiées mercredi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La hausse des prix de l'essence découlant de la guerre au Moyen-Orient explique largement cette accélération, mais l'indice des prix à la consommation (CPI) dit sous-jacent (hors énergie et alimentation) a continué aussi de grimper en mai, à 2,9% sur un an (contre 2,8% en avril).

La poussée de fièvre inflationniste a démarré dans la foulée du déclenchement par le président américain Donald Trump d'une guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël le 28 février, qui a provoqué la paralysie du trafic d'hydrocarbures dans le détroit d'Ormuz.

En début d'année, l'inflation avait ralenti pour atteindre le même niveau, 2,4%, en janvier et février.

Un rapport publié la semaine dernière montrait que les salaires avaient progressé en moyenne de 3,4% sur un an en mai, donc nettement moins vite que les prix sur la même période.

A quelques mois de la prochaine échéance électorale nationale (les "midterms" en novembre), le gouvernement Trump jure que les répercussions de la guerre au Moyen-Orient seront temporaires.