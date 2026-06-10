Wall Street vue dans le rouge, l'Europe aussi en baisse, tensions au Moyen-Orient

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en repli mercredi et les Bourses européennes sont également ‌dans le rouge à la mi-séance dans un contexte de regain des tensions au Moyen-Orient et d'attente d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street ​en baisse de 1,02% pour le Dow Jones, de 1,1% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,63% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,41% à 8.169,44 points vers 11h50 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,04% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,61%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,65% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,67%. Le Stoxx 600, ​abandonne 0,47%, pénalisé en premier les valeurs de l'industrie, la technologie et les ressources de base.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré mercredi avoir mené des frappes contre des bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, en représailles ​aux attaques des Etats-Unis contre des cibles iraniennes dans la région du détroit d'Ormuz. Ces attaques ⁠sont elles-mêmes une réponse à une offensive imputée à Téhéran contre un hélicoptère américain.

Dans ce contexte, les indices de volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50 se tendent un ‌peu plus, prenant respectivement 8,50% à 21,58 points et 4,51% à 21,58 points. Le même mouvement s'observe sur le marché obligataire long en Europe et aux Etats-Unis.

A une semaine des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs chercheront par ailleurs à déceler des signes dans la trajectoire ​des taux avec la publication à 12h30 GMT des prix à la consommation ‌pour le mois de mai aux Etats-Unis.

En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) devrait relever jeudi de 25 points de base ses taux ⁠directeurs pour contenir une résurgence de l'inflation alimentée par l'impact de la guerre au Moyen-Orient.

"La BCE va reprendre le chemin de la hausse des taux pour enrayer les effets de second tour. Pour autant, nous pensons que l'atonie de la conjoncture européenne devrait limiter le resserrement à deux hausses d'ici la fin de l'année", prédit mercredi Edouard Faure, responsable crédit chez Swiss Life Asset Managers France.

L'attentisme nourrit ⁠l'aversion au risque, maintenant les investisseurs à ‌l'écart de grands paris sur les marchés actions, ce qui donne lieu depuis le début de la semaine à des séances atones et de faibles variations ⁠dans la plupart des secteurs.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Super Micro Computer chute de 11,1% en avant-Bourse après avoir annoncé son intention de lever sept milliards de dollars afin de financer l'achat ‌de composants pour répondre à la demande croissante de serveurs destinés à l'intelligence artificielle (IA).

Oracle doit publier ses résultats mercredi après la clôture de la Bourse de New York.

VALEURS ⁠EN EUROPE

A Paris, STMicroelectronics avance de près de 1% après un relèvement de recommandation par BofA, tandis que Soitec plonge de 14,69%, ⁠Jefferies ayant abaissé sa recommandation sur le groupe, ‌jugeant l'action surévaluée.

Sanofi, qui a annoncé mettre fin à l'étude de phase 3 "MOBILIZE" du riliprubart, testé chez des patients atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC), recule de 1,75%.

Volvo Group abandonne 3,61% après avoir ​dévoilé ses perspectives lors d'un événement dédié aux investisseurs.

WH Smith dévisse de 15,4% après avoir émis un nouvel ‌avertissement sur ses résultats et annoncé une augmentation de capital.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans monte de 1,5 point de base, à 3,072%, tandis que le deux ans prend près de deux points, à 2,698%.

Les marchés ​monétaires anticipent actuellement un resserrement de la part de la BCE d'environ 68 points de base pour cette année, ce qui impliquerait deux hausses de taux et une probabilité d'environ 70% pour une troisième hausse. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans progresse de près de deux points de base, à 4,546%, avant les chiffres de l'inflation américaine.

CHANGES

Le dollar est stable face ⁠à un panier de devises internationales, les marchés restant toutefois nerveux au regard des tensions irano-américaines et dans l'attente de données sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'euro recule de 0,06%, à 1,1536 dollar, et la livre sterling s'échange à 1,3374 dollar (-0,01%).

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte légèrement mercredi après que la chaîne de télévision Fox News a rapporté que le président américain Donald Trump se dit tout proche d'ordonner de nouvelles frappes sur les centrales électriques et ponts iraniens. La hausse reste modérée car les investisseurs ont également pris en compte la baisse de la demande chinoise de pétrole et les réductions des stocks de brut dans le monde.

Le Brent gagne 1,54% à 92,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,88% à 89,85 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 10 ​JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à la consommation mai +0,5% +0,6%

- sur un an +4,2% +3,8%

(Rédigé par Claude Chendjou)