Strike Magazine Septembre 2025 : la rentrée des marchés, entre prudence et opportunisme

Strike Septembre 2025

Septembre, c'est le mois des retours : retour des investisseurs après la torpeur estivale, retour des volumes sur les marchés, retour aussi des incertitudes. Car cette rentrée boursière s'ouvre sur une double dynamique : d'un côté, la prudence dictée par les banques centrales, l'inflation encore capricieuse et une croissance mondiale qui ralentit ; de l'autre, l'opportunisme d'investisseurs toujours à l'affût de points d'entrée, portés par la résilience de certains secteurs et l'espoir de nouvelles baisses de taux.

Cet équilibre fragile définit le climat actuel : ni euphorie ni panique, mais une vigilance constante. Les grandes questions qui agitent les marchés depuis le début de l'année restent toujours valables. Faut-il se positionner sur l'Europe qui affiche des valorisations attrayantes ? Faut-il renforcer l'exposition à l'IA, moteur incontesté des marchés américains ? Ou au contraire, privilégier les valeurs défensives en anticipant un choc encore imprévisible ?

La rentrée des marchés, c'est souvent la remise à plat des stratégies. Chacun affine son allocation après la coupure estivale. En général, ce rebalancement est une des raisons avancées pour expliquer pourquoi le mois de septembre est historiquement le mois des plus mauvaises performances boursières. Malgré des variations positives dans 55 % des cas depuis sa création, la performance moyenne du CAC40 en septembre s'établit à -1,4 %. Le même phénomène s'observe outre-Atlantique puisqu'en moyenne le S&P 500 décroît de 1,2 % en septembre sur les 100 dernières années. Il existe d'autres hypothèses qui tentent d'expliquer ce phénomène bien connu des investisseurs (fin d'année fiscale US le 30 septembre, prophétie auto réalisatrice, forte reprise des volumes) mais aucune n'est pleinement convaincante. En revanche, il est bien établi que même si cet effet est réel sur les 100 dernières années, en profiter est quasiment impossible puisque dans plus d'un cas sur deux la performance reste positive.

Très bonne rentrée, très bonne lecture !

Arnaud Courtois

Société Générale Produits de Bourse, 20 août 2025

Source : Bloomberg

