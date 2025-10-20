ETN crypto: les investisseurs se positionnent sur Ethereum, tandis que Bitcoin subit des sorties de capitaux

crypto

Les produits d'investissement en actifs numériques (ETP) ont enregistré 513 millions de dollars de sorties nettes la semaine dernière, dans le sillage de la cascade de liquidités survenue le 10 octobre.

Malgré cette volatilité, les investisseurs en ETP ont globalement gardé leur sang-froid, contrairement aux traders nativement sur blockchain, plus prudents. Les volumes échangés sont restés très élevés, atteignant 51 milliards de dollars sur la semaine, soit près du double de la moyenne hebdomadaire observée cette année.

Des sorties concentrées aux États-Unis

Les sorties ont été quasiment entièrement concentrées aux États-Unis (–621 M$), tandis que l'Allemagne, la Suisse et le Canada ont profité du repli pour acheter à bon compte, enregistrant respectivement 54,2 M$, 48 M$ et 42,4 M$ d'entrées nettes.

bitcoin en retrait, ethereum attire les acheteurs

Le bitcoin a été le principal moteur des sorties, avec 946 millions de dollars de retraits sur la semaine. Depuis le début de l'année, les flux nets s'établissent désormais à 29,3 milliards de dollars, contre 41,7 milliards sur la même période en 2024.

À l'inverse, Ethereum a bénéficié d'un fort regain d'intérêt, attirant 205 millions de dollars d'entrées, soutenues par un ETP à effet de levier x2 qui a capté à lui seul 457 millions de dollars – un signe clair de confiance accrue de la part des investisseurs.

Solana et XRP surfent sur l'enthousiasme des lancements d'ETP

L'engouement autour des nouveaux ETP Solana et XRP s'est également traduit par des afflux de 156 M$ et 73,9 M$ respectivement, témoignant d'un optimisme persistant vis-à-vis des actifs alternatifs malgré la correction du marché.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.