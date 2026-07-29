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Street View : UPS n'est pas encore tiré d'affaire, selon les sociétés de courtage
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 13:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** United Parcel Service UPS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, les portant au-dessus des estimations de Wall Street, alors que la société renoue avec la croissance grâce à une forte demande intérieure, après avoir mené à bien un plan visant à réduire de plusieurs millions le nombre de colis livrés pour Amazon.com AMZN.O

RALENTISSEMENT DE LA DYNAMIQUE

** J.P. Morgan (“neutre”, objectif de cours: 115 $) se dit optimiste quant aux changements structurels chez UPS; ajoute: “bien qu’une forte accélération au second semestre ne soit pas hors de portée, la société connaît un démarrage plus lent au troisième trimestre que prévu initialement”

** Morgan Stanley (“sous-pondérer”, objectif de cours: 76 $) identifie des risques structurels pour UPS, car Amazon, la concurrence régionale, les coûts de main-d’œuvre et l’incertitude quant aux volumes continuent de peser sur les perspectives

** Stifel (“acheter”, objectif de cours: 115 $) déclare: “bien que le parcours ait été semé d’embûches et non linéaire, de l’avis général, UPS a atteint son objectif: mettre en place un réseau plus léger et plus efficace, malgré de nombreuses perturbations commerciales et une forte volatilité macroéconomique”

** Stephens (“surpondérer”, objectif de cours: 130 $) s’attend à ce que le second semestre soit meilleur que le premier, grâce à la vigueur des prix et à la saisonnalité internationale

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UPS (UNITED PARCEL SER.) B
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 13:04:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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