Street View : les réductions de coûts irrécupérables et la dynamique de la demande soutiennent les perspectives haussières d'Honeywell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - Honeywell Technologies HON.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'exercice fiscal, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses produits destinés à l'automatisation industrielle et à l'automatisation des bâtiments, alors que la société a publié ses premiers résultats en tant qu'entité autonome après une scission en trois entités.

LES COMMANDES À CYCLE COURT AMÉLIORENT LES PERSPECTIVES

** Daiwa Capital Markets ("surperformance", objectif de cours: 277 $) estime que HON devrait bénéficier de la reprise de la demande industrielle et de la réduction des coûts irrécupérables suite à la scission

** Anticipe une amélioration des marges grâce à une tarification favorable et à une gestion plus rapide des coûts au sein du segment de l’automatisation industrielle

** Evercore ISI ("surperformance", objectif de cours: 275 $) indique que la réduction des coûts de l’entité autonome est en avance sur le calendrier et que la croissance des commandes à cycle court soutient les perspectives pour les 12 prochains mois

** RBC Capital Markets ("surperformance", objectif de cours: 298 $) estime que l’élimination des coûts irrécupérables constitue un "levier important pour les bénéfices à court terme"

** Citigroup ("acheter", objectif de cours: 279 $) indique que la forte reprise de la demande des clients et l’amélioration de la visibilité sur la croissance dans une grande partie du portefeuille de la société justifient la révision à la hausse des prévisions