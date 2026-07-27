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Street View : les réductions de coûts et un nouvel accord sur la fibre optique alimentent l'optimisme chez Verizon
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 10:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** L'opérateur de télécommunications Verizon VZ.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice et a annoncé avoir décroché un contrat de connectivité par fibre noire d'une valeur de plus d'un milliard de dollars avec Google GOOGL.O (filiale d'Alphabet) afin de soutenir les centres de données du géant technologique

** Le cours cible médian des 28 courtiers couvrant le titre s’établit à 50 dollars – données compilées par LSEG

APPEL AU RETOUR

** Morgan Stanley (“pondération neutre”, objectif de cours: 52 dollars) estime que le contrat de plus d’un milliard de dollars conclu par VZ avec Google concernant la fibre noire pourrait devenir une source à long terme de revenus contractuels à forte marge, dont les retombées devraient commencer en 2027

** J.P. Morgan (“neutre”, objectif de cours: 52 dollars) estime que le redressement a permis de réaliser des progrès significatifs en peu de temps et que les efforts de réduction des coûts stimulent une croissance financière plus forte, mais la banque reste en retrait car ses concurrents offrent de meilleures perspectives de croissance à long terme

** Scotiabank (“surperformance sectorielle”, objectif de cours: 52,5 dollars) estime qu’une meilleure fidélisation de la clientèle, une baisse des coûts de subvention et une stratégie commerciale plus intégrée devraient soutenir une croissance plus régulière, même si VZ doit encore concrétiser la reprise attendue des acquisitions d’abonnés au second semestre

** TD Cowen (“acheter”, objectif de cours: 56 dollars) estime que la réduction des coûts promotionnels, la forte dynamique de l’activité prépayée et le programme de réduction des coûts de VZ devraient contribuer à accélérer la croissance au second semestre 2026 et en 2027

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/07/2026 à 10:09:50.

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