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Street View : les prévisions prudentes d'Intuit ravivent les inquiétudes quant à son moteur de croissance
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 13:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Intuit INTU.O , l'éditeur de TurboTax, a annoncé mardi que son chiffre d'affaires annuel serait inférieur aux estimations de Wall Street, expliquant que ses efforts pour élargir sa clientèle et gagner des parts de marché pèseraient sur la croissance de ses ventes à court terme

** Mercredi, avant l’ouverture de la Bourse, l’action reculait de 12,23 % à 313,76 dollars

** J.P. Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre de “surpondérer” à “neutre”; la société de courtage a presque divisé par deux son objectif de cours, le ramenant de 605 $ à 331 $

L'AVENIR S'ANNONCE PLUS DIFFICILE ** Morgan Stanley (“pondération neutre”, objectif de cours: 315 $) explique que la révision à la baisse des perspectives d’INTU pour l’exercice 2027 et à moyen terme a ravivé les inquiétudes concernant un ralentissement de la croissance, mais que cette révision abaisse la barre des attentes en matière de performances futures, même si des risques liés à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie subsistent

** J.P. Morgan indique que la faible progression du nombre de nouveaux clients au sein du segment Global Business Solutions de la société au cours de l’année écoulée, malgré de solides gains auprès des clients du marché intermédiaire, renforce les inquiétudes quant à une éventuelle perturbation

** Wells Fargo (“neutre”, objectif de cours: 300 $) indique que les objectifs de croissance à long terme ont été revus à la baisse dans les deux principaux segments, ce qui soulève des inquiétudes quant au potentiel de croissance de l’IA et à la capacité de la société à atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) du bénéfice par action situé dans la fourchette haute des 10 %

** Morningstar (juste valeur: 430 $) estime que la croissance de TurboTax devrait ralentir, mais que les améliorations apportées à l’expérience utilisateur devraient permettre de fidéliser sa clientèle principale, composée de contribuables qui remplissent eux-mêmes leur déclaration d’impôts, malgré une concurrence croissante

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 13:02:06.

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