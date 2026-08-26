(Actualisé avec Victory Capital et Kohl's, cours avant-Bourse de Meta)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones

.DJI et en baisse de 0,08% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O - Le géant américain des puces doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la cloche, un événement clé qui permettra aux investisseurs d'évaluer la santé du marché de l'intelligence artificielle (IA), alors que des doutes subsistent quant à ses valorisations et à ses perspectives de croissance vertigineuses.

En moyenne, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de Nvidia au deuxième trimestre fasse presque le double de celui de l'année précédente pour atteindre 92,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* SECTEUR DES LOGICIELS - Les valeurs américaines du secteur des logiciels reculent en avant-Bourse après qu'INTUIT INTU.O a anticipé un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations, invoquant une stratégie axée sur la croissance de la clientèle plutôt que sur les ventes à court terme.

L'action du groupe plonge de plus de 11%, tandis qu'ADOBE

ADBE.O recule de 2,5%, SERVICENOW NOW.N de 2,4% et SALESFORCE CRM.N de 1,6%.

* SECTEUR DU CLOUD - La société chinoise Moonshot AI négocie actuellement des accords de partage des revenus avec MICROSOFT

MSFT.O , AMAZON AMZN.O et Google, propriété d'ALPHABET

GOOGL.O , qui permettraient aux géants américains du cloud d'héberger son modèle phare, le Kimi K3, ont déclaré trois sources proches des négociations.

Tout accord marquerait le premier grand pacte de partage des revenus entre une entreprise chinoise spécialisée dans l'IA et une grande société américaine du cloud.

* META META.O et les procureurs généraux de plusieurs États américains ont discuté d'un éventuel accord à l'amiable en cours de procès dans le cadre d'une action en justice accusant l'entreprise d'avoir délibérément conçu Facebook et Instagram pour qu'ils créent une dépendance chez les jeunes utilisateurs, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Le titre progresse de 1,5% en pré-ouverture.

* SPACEX SPCX.O a dévoilé mardi le projet de construction de son plus grand complexe de lancement de fusées à ce jour, d'un montant de 100 milliards de dollars, prévu dans le sud de la Louisiane.

* ZOOM COMMUNICATIONS ZM.O recule de 5,43% en avant-Bourse, après avoir publié des perspectives de bénéfice pour le troisième trimestre inférieures aux attentes, ce qui indique que la concurrence reste intense malgré les efforts du groupe pour renforcer ses services grâce à des fonctionnalités d'IA.

* BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N a mis fin à son partenariat avec la start-up de thérapie cellulaire Cellares, qui visait à développer la production de son traitement personnalisé contre les cancers du sang, a déclaré mardi un porte-parole du groupe à Reuters.

* DONALDSON DCI.N a fait état d'un bénéfice par action ajusté de 1,5 dollar, alors que les analystes tablaient sur 1,13 dollar, selon les données compilées par LSEG.

En avant-Bourse, l'action du fabricant de produits de filtration progresse de 4%.

* VICTORY CAPITAL VCTR.O a annoncé mercredi son intention racheter First Eagle Investments dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars (6 milliards d'euros), se rapprochant ainsi de son objectif de gérer 1.000 milliards de dollars d'actifs.

* KOHL'S KSS.N - La chaîne de magasins haut de gamme a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux attentes, la prudence des consommateurs en matière de dépenses discrétionnaires ayant contrebalancé les progrès réalisés dans le cadre de la stratégie de redressement du groupe.

L'action perd environ 5% avant la cloche.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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