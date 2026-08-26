Allemagne: le projet de taxe sur le Coca Zero fait long feu

Le ministre allemand des Finances Lars Klingbeil arrive au séminaire gouvernemental à Neuhardenberg, 25 août 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le ministre allemand des Finances a enterré mercredi l'idée de taxer les boissons sans sucre comme le Coca-Cola Zero, après la polémique provoquée par des propositions de son ministère.

"En tant que ministre des Finances, je ne présenterai pas une taxe qui imposerait les boissons sans sucre", a déclaré le social-démocrate Lars Klingbeil devant la presse au terme d'un séminaire gouvernemental organisé à Neuhardenberg, à l'est de Berlin.

"Je pense que c'est absurde, pour parler franchement", a-t-il ajouté.

Ce revirement intervient après la divulgation mardi de projets préparés par son administration, selon lesquels la future taxe, censée viser les boissons sucrées, devait s'appliquer à un plus large éventail de boissons, y compris les sodas édulcorés, certaines boissons lactées aromatisées ainsi que les vins et bières sans alcool.

Le projet prévoyait une taxe progressive de 26 à 38 centimes par litre selon la teneur en sucre, pour des recettes estimées entre 2 et 4 milliards d'euros par an, bien au-dessus des 650 millions d'euros envisagés initialement par la coalition.

Le monde économique ainsi que des responsables conservateurs de la CDU ont accusé M. Klingbeil de vouloir utiliser cette taxe avant tout pour consolider les finances publiques plutôt que comme instrument de santé publique.

Mardi soir, une version amendée du projet avait exempté certaines boissons, mais maintenu les produits édulcorés.

Réputé amateur de Coca-Cola Zero selon la presse allemande, M. Klingbeil avait pourtant affiché son opposition sur Instagram en publiant un message lapidaire : "Une taxe sur le Zero ? ... NON !"

Mercredi, il a assuré qu'il ne s'agissait que d'une "réflexion interne" et a définitivement écarté leur taxation.

L'Allemagne prévoit d'instaurer à partir de l'an prochain une taxe sur les boissons sucrées afin de dégager des recettes supplémentaires pour financer son système public de santé, confronté à des difficultés financières croissantes.

Les modalités précises de ce prélèvement sont encore en cours d'élaboration.