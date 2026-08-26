"Aucun rappel de Tesla n'est prévu pour l'instant en Europe", selon l'autorité de régulation néerlandaise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des citations du RDW et des informations supplémentaires aux paragraphes 3 à 8)

* Le RDW indique qu'il n'y a pour l'instant aucun rappel de Tesla en Europe concernant le problème d'ouverture des portes

* La Chine a procédé la semaine dernière à un rappel de véhicules, dont des Tesla, en raison de poignées jugées difficiles à localiser ou à actionner

* Le RDW précise que des règles relatives à l'accès d'urgence aux portes sont en cours de discussion dans le cadre des Nations unies et du NCAP européen

L'autorité néerlandaise de régulation des véhicules, le RDW, a déclaré mercredi qu'il n'y avait actuellement aucun rappel de voitures Tesla TSLA.O en Europe en raison de craintes que les portes puissent être difficiles à ouvrir en cas d'urgence. La Chine a procédé la semaine dernière à son plus grand rappel de véhicules jamais enregistré, concernant 4,3 millions de véhicules, dont 2,98 millions de Tesla, en raison de craintes que les mécanismes de déverrouillage d’urgence des portes puissent être difficiles à localiser ou à actionner après un accident.

Le RDW est la principale autorité de régulation chargée de veiller à la sécurité des véhicules Tesla en Europe. Dans des réponses écrites aux questions de Reuters, l’agence a indiqué qu’elle suivait de près la situation, mais a refusé de préciser si elle envisageait ou enquêtait sur un rappel, se contentant de préciser qu’il n’y en avait aucun à l’heure actuelle.

"Le RDW estime que les véhicules doivent pouvoir être ouverts en toutes circonstances — y compris en cas de défaillance des systèmes électriques — de manière intuitive, sans utiliser d’outils, tant de l’intérieur que de l’extérieur", a-t-il déclaré.

Elle a souligné que les poignées de porte affleurantes ou encastrées, une caractéristique des Tesla, ne constituaient pas en elles-mêmes un problème.

L’agence a indiqué que l’amélioration de la capacité à ouvrir les portes en cas d’urgence faisait l’objet de discussions tant dans le cadre des négociations des Nations unies sur la réglementation automobile à Genève que chez Euro NCAP, le programme européen indépendant d’évaluation des voitures neuves (New Car Assessment Programme) qui attribue des notes de sécurité aux véhicules.

"En effet, ces dernières années, des incidents se sont produits au cours desquels des occupants ou des secouristes ont eu des difficultés à ouvrir des véhicules à la suite d’un accident ou d’un incendie", a précisé l’agence.