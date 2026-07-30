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Street View : l'offensive de Meta dans le domaine de l'IA pèse sur le flux de trésorerie disponible alors que les investisseurs recherchent des rendements
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 15:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

30 juillet - ** Meta Platforms META.O a annoncé mercredi une baisse de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, soulignant les difficultés financières rencontrées par le géant des réseaux sociaux en raison du coût élevé du développement de ses technologies d'IA, dont les retombées restent incertaines

** Le titre recule de 9,6 % à 528,6 dollars en pré-ouverture

** Au moins 18 courtiers ont abaissé leur objectif de cours sur META après la publication des résultats du deuxième trimestre, selon les données compilées par LSEG

L'ACCENT EST MIS SUR DES rendements SIGNIFICATIFS DE L'IA

** La Banque Scotia (« performance sectorielle », objectif de cours: 600 $) estime que les investisseurs sont susceptibles de se concentrer sur la monétisation de l’IA et la pérennité du flux de trésorerie disponible jusqu’à ce que des entreprises comme Meta affichent des revenus significatifs liés à l’IA pour justifier la forte hausse des dépenses dans ce domaine

** « La question clé n’est plus de savoir si l’IA générera des revenus, mais si ces revenus pourront croître suffisamment rapidement pour justifier les niveaux de dépenses actuels » – Banque Scotia

** J.P. Morgan (« neutre », objectif de cours: 640 $) estime que les dépenses massives de Meta en IA pèseront sur le flux de trésorerie disponible, alors même que les investisseurs attendent des signes plus clairs de monétisation de l’IA et une meilleure visibilité sur les futurs plans de dépenses

** Josh Gilbert, analyste en chef pour la région APAC et le Moyen-Orient chez eToro, estime que les dépenses de Meta en IA ne bénéficient pas de la marge de manœuvre financière offerte par les revenus du cloud dont disposent des concurrents tels que Microsoft, Alphabet et Amazon, ce qui oblige son activité publicitaire principale à financer l’expansion croissante de ses centres de données et la poussée d’investissements dans l’IA

** Valeur juste de Morningstar (: 850 $) estime que Meta cherchera activement à monétiser ses capacités de calcul excédentaires en 2027, compte tenu des contraintes de calcul actuelles au sein de ses laboratoires d’IA

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 15:05:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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