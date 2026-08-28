Street View : Affirm en forte hausse alors que ses prévisions de chiffre d'affaires dépassent les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

28 août - ** Affirm Holdings AFRM.O a annoncé jeudi après la clôture de la Bourse que son chiffre d'affaires du premier trimestre dépassait les prévisions de Wall Street.

** Le titre bondit de 11,6 % en pré-ouverture

** Le cours-cible médian des 35 courtiers couvrant le titre s’établit à 100 – données LSEG

LE TITRE A ENCORE DU POTENTIEL

** Needham ("acheter", objectif de cours: 100 $) estime que la solide performance en matière de crédit reflète la résilience des consommateurs et son modèle de souscription basé sur les transactions

** BofA ("acheter", objectif de cours: 93 $) estime qu’AFRM reste le meilleur de sa catégorie parmi les prestataires de crédit "BNPL" (achat maintenant, paiement plus tard), soulignant la solidité de ses activités de souscription et de gestion des risques

** TD Cowen (objectif de cours: 124 $) estime que ses activités de cartes de crédit et à l’international seront les moteurs de la croissance, le Royaume-Uni devant prendre de l’importance à l’avenir

** Morgan Stanley ("neutral", objectif de cours: 82 $) estime que les indicateurs clés de performance témoignent de la capacité de l’entreprise à proposer des options de financement attractives à un éventail croissant de consommateurs, des plus modestes aux plus aisés

** William Blair ("surperformance",) estime que la forte croissance du GMV d’AFRM montre que la société surpasse ses concurrents et considère que sa direction, la rigueur de ses critères d’octroi de crédit et ses produits sont les meilleurs de leur catégorie

** Citi ("acheter", objectif de cours: 115 $) estime qu’Affirm est désormais trop importante pour voir sa croissance ralentir ou subir une désintermédiation, et prévoit une croissance du volume supérieure à 30 % au cours des prochaines années

** Jefferies (objectif de cours: 95 $) prévoit une nouvelle année solide pour l’exercice 2027, soutenue par l’expansion dans de nouveaux secteurs verticaux et de nouvelles zones géographiques, la croissance des cartes et l’engagement client

** RBC ("sector perform", objectif de cours: 96 $) estime qu'Affirm se démarque des autres acteurs du BNPL grâce à une forte croissance de son GMV, à des marges et un taux de défauts stables, ainsi qu'à une amélioration de ses coûts de financement