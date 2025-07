Streamwide : croissance de 24% de ses revenus au premier semestre 2025

(AOF) - Streamwide, le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 11,5 millions d'euros au premier semestre 2025, en croissance soutenue de 2,2 millions d'euros (+24%). Les revenus sur cette période progressent de façon significative, portés par une activité en Amérique du Nord très dynamique avec notamment le démarrage d'un projet SaaS ("Software as a Service") prometteur et structurant.

La bonne orientation du reste de l'activité permet d'afficher des revenus de l'activité "plateformes" (team on mission et team on the run) de 8,8 millions d'euros (+26%) et des revenus "legacy" de 2,7 millions d'euros (+18%) au 30 juin 2025.

L'activité SaaS étant appelée à se développer de manière importante dans les prochains mois, le groupe a décidé d'isoler ces revenus dans une catégorie spécifique.

Sur ce premier semestre, Streamwide a franchi une étape clé avec le lancement du déploiement d'un projet majeur pour le compte d'un acteur nord-américain de référence. Au 30 juin 2025, ce projet a déjà permis d'enregistrer un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros constitué de différents services professionnels (1,4 million d'euros) et de premiers revenus récurrents (0,3 million d'euros au titre du second trimestre 2025).

Côté perspectives, Streamwide annonce que l'objectif de développer son activité SaaS, pour diversifier et internationaliser ses sources de revenus et augmenter leur récurrence, est en cours de réalisation. Il sera pleinement atteint lors du déploiement du projet majeur en Amérique du Nord.

Ce projet d'envergure constitue un levier structurant pour la croissance internationale de la société, en renforçant encore sa présence en Amérique du Nord, et " en le positionnant sur une nouvelle trajectoire ambitieuse, capable de transformer son profil de croissance à court et moyen terme ".

AOF - EN SAVOIR PLUS