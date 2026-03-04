STOCKS DU MOYEN-ORIENT-Les bourses des Émirats arabes unis sont en baisse après la réouverture des marchés à la suite d'une interruption de deux jours en raison des attaques iraniennes

* Les bourses des Émirats arabes unis en passe de connaître leur plus forte baisse quotidienne depuis mai 2022

* L'entreprise saoudienne Jabal Omar fait un bond en avant grâce à des bénéfices optimistes

* Industries Qatar chute suite à des plans de suspension et de réduction de certains de ses produits

(Mise à jour des cours des actions) par Ateeq Shariff

Les actions de Dubaï et d'Abu Dhabi ont chuté mercredi alors que les marchés ont rouvert après deux jours d'interruption suite à la vague sans précédent d'attaques de missiles et de drones de l'Iran contre le pays du Golfe dimanche.

Les forces américaines ont poursuivi leurs opérations sans relâche contre l'Iran alors qu'Israël a lancé des frappes de grande envergure sur des cibles iraniennes de missiles et de défense aérienne; un commandant américain a déclaré que la campagne se déroulait plus vite que prévu.

L'Autorité des marchés financiers des Émirats arabes unis a fermé l'ADX et le DFM les 2 et 3 mars, une mesure exceptionnelle qui va au-delà des fermetures habituelles pour cause de vacances ou de deuil.

La capitalisation boursière des deux bourses s'élève à environ 1 100 milliards de dollars.

La fermeture a gelé les transactions sur des actifs cotés en bourse d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, les investisseurs attendant de connaître l'ampleur des dégâts causés par les frappes du week-end dans les aéroports, les ports et les zones résidentielles des deux émirats.

Le principal indice boursier de Dubaï .DFMGI a chuté de 4,7%, sa plus forte baisse intrajournalière depuis mai 2022, dans des baisses généralisées menées par le promoteur Emaar Properties EMAR.DU de 4,9%, tandis que la compagnie aérienne à bas prix Air Arabia AIRA.DU a reculé de 5%.

Les compagnies aériennes et le secteur du tourisme se sont empressés de répondre à plus de 20 000 annulations de vols, tandis que les gouvernements se sont empressés de rapatrier les voyageurs bloqués au Moyen-Orient.

La principale banque, Emirates NBD ENBD.DU , a chuté de 5 %.

À Abu Dhabi, l'indice .FTFADGI a chuté de 3,3 %, soit la plus forte baisse depuis mai 2022, la plus grande banque, First Abu Dhabi Bank FAB.AD , perdant 5 %. Parmi les valeurs énergétiques, Dana Gas DANA.AD et TAQA TAQA.AD ont perdu 5 % chacune.

Aldar Properties ALDAR.AD a baissé de 5 %.

ADNOC - la société mère de la distribution de carburant, du forage, de la logistique et de la chaîne gazière - a été mise sous pression, et l'ensemble du complexe a été vendu en tandem.

Les deux bourses ont déclaré qu'elles fixeraient temporairement la limite inférieure de prix pour les titres à -5%.

L'Abu Dhabi Securities Exchange a demandé aux sociétés cotées en bourse d'évaluer immédiatement leur exposition financière et opérationnelle et de divulguer rapidement toute information importante susceptible d'influencer les décisions des investisseurs.

Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD a plongé de 4,9%. La troisième banque des Émirats arabes unis en termes d'actifs a déclaré qu'elle avait rétabli son application bancaire mobile après une perturbation qui a également touché son centre de contact, certaines fonctionnalités étant encore en cours de rétablissement.

La fermeture a envoyé aux investisseurs le message que les régulateurs donnent la priorité à la découverte ordonnée des prix plutôt qu'aux montagnes russes de la volatilité, a déclaré Ahmad Assiri, stratège de recherche chez Pepperstone.

Les opérateurs doivent s'attendre à une phase de découverte des prix volatile alors que les marchés réévaluent deux jours de développements mondiaux et régionaux. Les volumes pourraient être bien supérieurs à la moyenne, car les commandes refoulées sont enregistrées, a ajouté M. Assiri.

"Étant donné que le marché saoudien a déjà absorbé le choc initial, se remettant d'une chute de 5 % le dimanche pour afficher des gains le mardi, la réouverture des Émirats arabes unis devrait suivre ce modèle de reprise dans une certaine mesure", a déclaré M. Assiri.

L'indice de référence de l'Arabie Saoudite .TASI a augmenté de 1%, en passe d'étendre les gains de la session précédente, tirée par une hausse de 3% d'Al Rajhi Bank 1120.SE (dont la contribution à l'indice a été de 0,9%), tandis que le fabricant de produits pétrochimiques Saudi Basic Industries Corp

2010.SE a réduit les gains précoces pour se négocier à 1,2%, bien que la société ait basculé vers une perte nette massive en 2025.

Ce résultat est principalement dû à des dépréciations et à des pertes liées à la cession d'actifs en Europe et en Amérique.

Jabal Omar Development 4250.SE - qui gère le complexe hôtelier Jabal Omar, situé à proximité de la Grande Mosquée de la ville sainte musulmane de La Mecque - a progressé d'environ 5 %, à la suite d'une forte augmentation de son bénéfice annuel.

Ailleurs, la compagnie aérienne à bas prix flynas 4264.SE a augmenté de 2,1%.

Cependant, la major pétrolière Saudi Aramco 2222.SE a chuté de 0,7%. Les prix du pétrole ont augmenté de 3% alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les approvisionnements du Moyen-Orient, mais le rythme des gains a ralenti par rapport aux sessions précédentes après que le président Donald Trump a suggéré que la marine américaine pourrait escorter les navires à travers le détroit d'Ormuz.

Au Qatar, l'indice .QSI a ajouté 0,6%, avec Qatar Islamic Bank QISB.QA progressant de 1,1%. Cependant, Industries Qatar IQCD.QA a chuté de 1,3%, le fabricant de produits pétrochimiques ayant annoncé des plans de suspension et de réduction de certains produits.

L'indice de Mascate .MSX30 a perdu 0,7%, tandis que l'indice bahreïni .BAX a baissé de 0,8%. L'indice koweïtien .BKP a baissé de 0,2%.

En dehors du Golfe, l'indice égyptien des valeurs vedettes

.EGX30 a reculé de 1,6%.