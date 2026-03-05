Cuba: le réseau électrique reconnecté après une nouvelle panne

Un feu de circulation hors service en raison d'une nouvelle panne dans le réseau national, le 4 mars 2026 à La Havane, à Cuba ( AFP / YAMIL LAGE )

Le réseau électrique cubain a été reconnecté jeudi à l'aube après une nouvelle panne qui a touché les deux tiers du territoire de l'île, dont La Havane, a annoncé le ministère de l'Energie et des mines.

Le centre et l'ouest du pays, dont la capitale et ses 1,7 million d'habitants, étaient sans électricité depuis mercredi à la mi-journée après une déconnexion partielle du réseau due à une déconnexion "inattendue" de la centrale électrique Antonio Guiteras, la principale de l'île.

"A 5H01 (10h01 GMT) ce matin, le système électrique national (SEN) est interconnecté depuis Guantanamo jusqu'à Pinar del Rio", les deux provinces de l'extrême est et ouest de l'île, a fait savoir le ministère sur X.

"L'incorporation d'unités de génération (électrique) se poursuit" pour que le courant continue d'arriver à la population, est-il précisé.

Plusieurs quartiers de La Havane avaient du courant jeudi matin, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'île de 9,6 millions d'habitants est soumise depuis plus de deux ans à des coupures massives récurrentes, dont certaines ont affecté l'ensemble de l'île, parfois pendant plusieurs jours.

Cette nouvelle panne est toutefois intervenue dans un contexte particulièrement tendu en raison de la crise énergétique aigüe qui touche l'île, mise sous pression par Washington.

Outre les coupures géantes régulières, la population subit de très longs délestages quotidiens qui se sont aggravés après la capture en janvier du président du Venezuela, Nicolas Maduro, et la fin des envois, sous pression de Washington, de pétrole de ce pays à destination de l'île.

La capitale cubaine a connu ces derniers jours des délestages de plus de 15 heures, qui peuvent durer plus d'une journée en province.

Des immeubles pendant un blackout à La Havane, à Cuba, le 4 mars 2026 ( AFP / Adalberto ROQUE )

Aucun bateau chargé de pétrole n'est officiellement entré à Cuba depuis le 9 janvier, ce qui a forcé les autorités à prendre des mesures drastiques de rationnement et de réorganisation des activités économiques et sociales.

Pour justifier cette politique de pression, Washington invoque une "menace exceptionnelle" que ferait peser Cuba, île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité nationale américaine.

La Havane accuse Donald Trump de vouloir "asphyxier" l'économie de l'île communiste, sous embargo américain depuis 1962 et qui a subi ces dernières années un renforcement des sanctions américaines.