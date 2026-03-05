Kiev et Moscou échangent d'ici vendredi 500 prisonniers de guerre, selon le négociateur russe

Le négociateur russe Vladimir Medinski, au centre, à Genève en Suisse le 17 février 2026 ( AFP / Harold CUNNINGHAM )

La Russie et l'Ukraine échangeront jeudi et vendredi 500 prisonniers de guerre de chaque camp, suivant un accord convenu lors de récentes négociations à Genève, a annoncé Moscou, précisant que la première partie de cet échange avait déjà eu lieu.

"Dans le cadre des accords conclus à Genève, un échange de prisonniers avec l'Ukraine aura lieu les 5 et 6 mars. 500 contre 500", a écrit le négociateur russe et conseiller du Kremlin Vladimir Medinski sur son compte Telegram.

Quelques minutes plus tôt, le ministère russe de la Défense, cité par l'agence de presse TASS, a annoncé que 200 prisonniers de guerre russes avaient été échangés jeudi contre le même nombre de soldats ukrainiens détenus par Moscou.

Dans un communiqué, la diplomatie russe a confirmé que la deuxième partie de l'échange impliquant 300 prisonniers de chaque camp aura lieu vendredi.

Selon cette source, cet échange est le résultat "d'un processus de négociation complexe" impliquant la médiation des Emirats arabes unis et des Etats-Unis.

Les échanges de prisonniers et de corps de personnes tuées pendant la guerre en Ukraine sont l'un des rares résultats concrets des cycles de pourparlers organisés entre Kiev et Moscou.

Mi-février, un nouveau cycle de négociations à Genève entre Ukrainiens, Russes et Américains avaient eu lieu, sans offrir de percée diplomatique pour mettre fin au conflit déclenché par l'attaque russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.

Les négociations bloquent notamment sur le sort du Donbass, le grand bassin industriel dans l'est de l'Ukraine: Moscou réclame que les forces ukrainiennes se retirent des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que Kiev refuse.

Début février, la Russie et l'Ukraine avaient échangé 157 prisonniers de guerre de chaque camp, un échange qui était alors le premier de ce type depuis octobre 2025.