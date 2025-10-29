 Aller au contenu principal
Stocks au Royaume-Uni-Les facteurs à surveiller le 29 octobre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 09:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse ce mercredi, avec des contrats à terme

FFIc1 en hausse de 0,12%. * GSK: GSK GSK.L a relevé ses prévisions de ventes pour 2025 après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les attentes, grâce à une croissance à deux chiffres de ses médicaments spécialisés , y compris le VIH et l'oncologie. * ASTON MARTIN: Le constructeur de voitures de luxe Aston Martin

AML.L a annoncé une perte plus importante que prévu au troisième trimestre mercredi, sous la pression d'une demande faible, de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de nouvelles politiques tarifaires. * SANTANDER UK: Santander UK SANS_pa.L a déclaré avoir décidé de ne pas publier ses résultats du troisième trimestre alors que la banque cherche à clarifier les propositions du régulateur financier britannique liées au scandale de la vente abusive de financement automobile. * NEXT: Le distributeur de mode britannique Next NXT.L a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année pour la quatrième fois en huit mois, après avoir fait état d'une hausse plus forte que prévu de 10,5 % des ventes à prix plein pour le troisième trimestre clos le 25 octobre. * PHOENIX GROUP: Phoenix Group PHNX.L est en pourparlers pour lever 1 milliard de livres (1,34 milliard de dollars) auprès de sociétés de capital-investissement, a rapporté le Financial Times, alors qu'il s'efforce de développer ses opérations de transfert des risques liés aux pensions (PRT) et de capitaliser sur la forte demande. * PÉTROLE: Les prix du pétrole ont légèrement baissé mercredi, prolongeant une baisse de trois jours, alors que les doutes sur l'efficacité des sanctions contre la Russie et une augmentation potentielle de la production de l'OPEP+ ont mis la pression sur le marché. * CUIVRE: Les prix du cuivre ont atteint un niveau record mercredi, en raison d'une pénurie croissante de l'offre après que les principales sociétés minières aient annoncé une forte baisse de leur production. * OR: Les prix de l'or ont augmenté mercredi, avant une réduction des taux d'intérêt largement attendue de la Réserve fédérale, bien que l'atténuation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ait maintenu la force du lingot en échec.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: [EN DIRECT/]

LES JOURNAUX DU JOUR

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

