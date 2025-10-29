La Belgique enquête sur des drones détectés au-dessus d'une base militaire

Theo Francken à son arrivée à une réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union européenne, à Copenhague

La Belgique a ouvert une enquête après deux observations de drones au-dessus d'une base militaire dans le sud-est du pays, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Theo Francken.

Theo Francken a indiqué sur X que des gardes de la caserne de Marche-en-Famenne avaient repéré plusieurs drones survolant la base militaire dimanche et mardi, ce qui a déclenché une enquête de la police et du Service général du renseignement et de la sécurité (ADIV).

Il s'agit de la deuxième observation de ce type dans le pays en moins d'un mois.

"Ce n'était pas un travail d'amateurs, mais de pilotes de drones compétents", a déclaré Theo Francken dans son message sur X.

Le ministère belge de la Défense n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Les pays de l'Otan sont en état d'alerte depuis plusieurs semaines après l'observation de drones et d'autres incursions aériennes, notamment au-dessus d'une autre base militaire belge, des aéroports de Copenhague et de Munich, et dans la région de la Baltique.

La Lituanie a fermé dimanche l'aéroport de Vilnius et ses postes-frontières avec la Biélorussie après l'incursion dans son espace aérien de plusieurs objets, identifiés comme étant probablement des ballons gonflés à l'hélium.

La Commission européenne a proposé mi-octobre quatre projets phares en matière de défense, dont un système anti-drones et un plan pour renforcer son flanc oriental, dans le cadre d'une initiative visant à préparer le continent à se défendre d'ici 2030.

(Rédigé par Alessandro Parodi, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)