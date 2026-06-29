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STMicroelectronics rallume les semi, Norwegian reste au sol
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 09:58

Les semi-conducteurs reprennent la main. Soitec est porté par son partenariat avec ZenSemi, STMicroelectronics est soutenu par plusieurs relèvements d'objectifs de cours. Tandis que, SalMar et Norwegian Air Shuttle restent pénalisés par des ajustements prudents d'analystes.

Actions en hausse

Bridgepoint ( 10%) : le gestionnaire d'actifs britannique salue l'annonce de l'acquisition de Kayne Anderson Real Estate pour 1,39 MdsUSD, une transaction qui renforce significativement ses capacités dans l'immobilier.

Soitec ( 9%) : le spécialiste français des matériaux semi-conducteurs grimpe après l'annonce d'un partenariat stratégique avec la fonderie chinoise ZenSemi, visant à accélérer la production à grande échelle d'une nouvelle génération de puces de puissance. Ce rapprochement cible des marchés à fort potentiel, notamment les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et la robotique humanoïde.

STMicroelectronics ( 4%) : le fabricant franco-italien de semi-conducteurs profite d'un net regain d'intérêt de la part des analystes: HSBC maintient son avis à l'achat en relevant son objectif de cours de 53 à 84 EUR, tandis que JP Morgan rehausse également le sien de 48 à 71,50 EUR, malgré une recommandation neutre conservée.

Prosus ( 3%) : le conglomérat technologique néerlandais réagit à la publication de ses résultats annuels, affichant un bond de 84% de son bénéfice d'exploitation ajusté, grâce à une rentabilité généralisée à l'ensemble de ses régions. Le chiffre d'affaires annuel ressort à 9,71 MdsUSD, même si le résultat net part du groupe accuse un recul sur l'exercice 2026.

Puig ( 2%) : le groupe de beauté espagnol profite d'un relèvement de recommandation de BNP Paribas, qui passe de neutre à surperformance en rehaussant son objectif de cours de 18,50 à 20,50 EUR. La banque française signale ainsi un regain de confiance dans les perspectives du spécialiste des parfums et cosmétiques de luxe.

Ipsen ( 2%) : le laboratoire français est propulsé par l'annonce de l'acquisition de la biotech américaine Kartos Therapeutics, pour un montant pouvant atteindre 1,75 MdUSD. cette opération lui permet de mettre la main sur navtemadlin, un candidat en phase III contre la myélofibrose, renforçant ainsi son portefeuille en oncologie hématologique.

Actions en baisse

Salmar (-3%) : le producteur norvégien de saumon recule après plusieurs ajustements prudents d'analystes. SEB maintient sa recommandation à l'achat mais abaisse son objectif de cours de 635 à 610 NOK, tandis que Barclays reste à pondération en ligne avec une cible réduite de 560 à 545 NOK. Ces révisions pèsent sur le titre, malgré des avis qui restent globalement constructifs.

Norwegian Air shuttle (-3%) : la compagnie aérienne norvégienne reste sous pression après un ajustement défavorable de Danske Bank. Le broker abaisse son objectif de cours de 14 à 13 NOK et réitère sa recommandation à la vente, confirmant sa prudence sur le dossier.

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